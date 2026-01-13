ASP अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगी FIR, CJM कोर्ट ने दिया आदेश, जानें क्या है मामला

Sambhal: संभल की सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी पर संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में FIR करने के आदेश जारी किये हैं. अनुज चौधरी के अलावा पूर्व कोतवाल समेत 15-16 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी FIR के आदेश हुए हैं. यह मामला संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से एक किशोर के घायल होने का है.

क्या है पूरा मामला

संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर आलम नाम के किशोर पर गोली चलाने का आरोप है. आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस ने गोली चलाई जो आलम को लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गया. आलम के पिता यामीन ने संभल में सी ओ रहे अनुज चौधरी और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. आलम के पिता यामीन की अपील पर सुनवाई करते हुए संभल जिला न्यायालय की CJM कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 15-16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR के आदेश दिये हैं.

