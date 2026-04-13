कक्षा 3 की छात्रा को मिला 5वीं का रिजल्ट, शिकायत करने पर अजीब जवाब, शिक्षक की गजब लापरवाही का हर तरफ चर्चा

संभल/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 की मासूम छात्रा को सीधे कक्षा 5 का रिजल्ट थमा दिया गया. इस घटना से न सिर्फ बच्ची बल्कि उसके परिजन भी हैरान और परेशान हैं. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी अभी उस स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में यह कदम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

कहां की है ये घटना?

संभल के बहजोई इलाके के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की है. यहां कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा को शिक्षकों द्वारा कक्षा 5 का रिजल्ट थमा दिया गया, जिससे छात्रा और उसके परिजन हैरान रह गए. छात्रा माहिरा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल के टीचर ने जबरन कक्षा 5 का रिजल्ट देकर बच्ची को किसी अन्य स्कूल में कक्षा 6 में दाखिला दिलाने का दबाव बनाया. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का शैक्षिक स्तर अभी कक्षा 6 के योग्य नहीं है.

इतना ही नहीं, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि टीचर ने रिजल्ट देने के नाम पर 120 रुपये की मांग की. इस पूरे घटनाक्रम से नाराज परिजनों ने शिक्षा विभाग से शिकायत कर बेटी को सही कक्षा (कक्षा 3) का रिजल्ट दिलाने की गुहार लगाई है. मामले के सामने आने के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है.

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बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा?

इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल बहजोई के इस सरकारी स्कूल का यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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