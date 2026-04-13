Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3177056
Zee UP-UttarakhandSambhal

कक्षा 3 की छात्रा को मिला 5वीं का रिजल्ट, शिकायत करने पर अजीब जवाब, शिक्षक की गजब लापरवाही का हर तरफ चर्चा

Sambhal News:  संभल के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा को शिक्षकों द्वारा कक्षा 5 का रिजल्ट थमा दिया गया, जिससे छात्रा और उसके परिजन हैरान रह गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

संभल/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 की मासूम छात्रा को सीधे कक्षा 5 का रिजल्ट थमा दिया गया. इस घटना से न सिर्फ बच्ची बल्कि उसके परिजन भी हैरान और परेशान हैं.  परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी अभी उस स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में यह कदम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

कहां की है ये घटना?
संभल के बहजोई इलाके के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की है.  यहां कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा को शिक्षकों द्वारा कक्षा 5 का रिजल्ट थमा दिया गया, जिससे छात्रा और उसके परिजन हैरान रह गए. छात्रा माहिरा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल के टीचर ने जबरन कक्षा 5 का रिजल्ट देकर बच्ची को किसी अन्य स्कूल में कक्षा 6 में दाखिला दिलाने का दबाव बनाया. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का शैक्षिक स्तर अभी कक्षा 6 के योग्य नहीं है.

इतना ही नहीं, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि टीचर ने रिजल्ट देने के नाम पर 120 रुपये की मांग की. इस पूरे घटनाक्रम से नाराज परिजनों ने शिक्षा विभाग से शिकायत कर बेटी को सही कक्षा (कक्षा 3) का रिजल्ट दिलाने की गुहार लगाई है. मामले के सामने आने के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा?
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल बहजोई के इस सरकारी स्कूल का यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

और पढे़ं:  

संभल में जाली नोट खपाने की साजिश का खुलासा, नकली नोटों के साथ शराफत गिरफ्तार; पाकिस्तानी लिंक की आशंका

यूपी के दो धुरंधर IPS कृष्ण बिश्नोई-अंशिका वर्मा की हुई सगाई…राजस्थान में गूंजेगी शादी की शहनाई, जानें पूरा शेड्यूल
 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sambhal news

Trending news

Noida News
नोएडा में बिगड़ते हालात देख DM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर,शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम
Noida News
मजदूरों के प्रदर्शन से नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, घर से बाहर निकलना है? तो पढ़ें!
Muzaffarnagar news
UP में CM योगी का शो; 10 हजार नौकरियां, रोजगार मेला और सियासी शक्ति प्रदर्शन एक साथ
Kanpur News
कानपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी था आरोपी
Noida worker protest
नोएडा में बवाल: सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत
Noida News
यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक जुड़ाव
Mathura Boat Accident Update
मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता
greater noida road accident
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने लगाई फांसी
up breaking news
UP Breaking News Live: नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग पर बवाल, कर्मचारियों ने पलटी पुलिस की गाड़ी; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें