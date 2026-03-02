संभल के सौंधन किले से हटाए कब्जेदारों की CM योगी ने ली सुध, रक्षाबंधन पर दिया आशियाने का हक

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संभल/सुनील सिंह: ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के साथ वहां वर्षों से रह रहे परिवारों के पुनर्वास की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रक्षाबंधन के मौके पर संभल प्रशासन ने एएसआई संरक्षित सौंधन किले से हटाए गए 21 परिवारों को पुनर्वास के लिए 100 से 120 वर्गमीटर तक के प्लाटों के पट्टे आवंटित किए हैं. उप जिलाधिकारी विकास चंद्र ने लाभार्थी परिवारों को पट्टा प्रमाण पत्र सौंपने के साथ ही मौके पर कब्जा भी दिलाया.
21 परिवारों को मिला जमीन का पट्टा
प्रशासन के मुताबिक किले के आसपास ही सरकारी भूमि चिह्नित कर परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है. इनमें नवीन परती और बंजर श्रेणी की जमीन शामिल है. प्रत्येक परिवार को रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ पुनर्वास स्थल पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि विस्थापित परिवारों को नई जगह पर जीवन शुरू करने में परेशानी न हो.
वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि इस सरकार को बहुत बड़ा दिल है. एक किले में ये परिवार अवैध रूप से रह रहे थे लेकिन सरकार ने इन्हें जमीन के पट्टे दिये हैं. मैं प्रशासन से बात करूंगा कि जल्द ही इनके आवास की व्यवस्था की जाए.
फैसले पर पट्टा पाने वाले लोगों की प्रतिक्रिया
वहीं किले से हटाए गए और सरकार की ओर से जमीन का पट्टा पाने वाले इस फैसले से खुश नहीं है उनका कहना है कि जमीन ही तो दी गई है, घर कैसे बनेगा, वो गरीब लोग हैं जो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे.
5 विधवा महिलाओं को पीएम आवास का भी सहारा
पुनर्वास योजना में पांच विधवा महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. प्रशासन की ओर से उन्हें भूमि का पट्टा दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण में भी मदद की जाएगी. इससे इन परिवारों को सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि पक्की छत का सहारा भी मिल सकेगा.
सौंधन के किले का इतिहास
सौंधन का ऐतिहासिक किला मुगलकालीन धरोहर माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1645 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित इस किले के परिसर में लंबे समय से कुछ परिवार मकान बनाकर रह रहे थे. इससे ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण और जीर्णोद्धार में चुनौती सामने आ रही थी.
पहले पुनर्वास, फिर कब्जामुक्ति पर जोर
किले को संरक्षित करने के लिए प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन परिवारों को सीधे बेदखल करने के बजाय पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई. अब 21 परिवारों को जमीन मिलने के बाद ऐतिहासिक किले को अतिक्रमण मुक्त कर उसके संरक्षण और जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हुआ है. संभल में पुरानी इमारतों, बंद मंदिरों और प्राचीन कूपों के पुनरुद्धार के प्रयासों के बीच सौंधन किले की यह पहल विरासत संरक्षण के साथ मानवीय पुनर्वास का उदाहरण बनकर सामने आई है.