Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2965801
Zee UP-UttarakhandSambhal

यूपी के 1641 शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने ऑफलाइन ट्रांसफर पर दी बड़ी राहत

Sambhal News: ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 1641 शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदोसी आवास पर कई दिन तक अनशन पर बैठे थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

सुनील सिंह/संभल: सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग कर रहे शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी ने 1641 शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है. शिक्षक लंबे समय से ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग रहे थे. दीपावली से पहले सीएम योगी ने उनकी मांगों को हरी झंडी दे दी है.  

1641 शिक्षकों को दिया तोहफा 
बता दें कि ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 1641 शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदोसी आवास पर कई दिन तक अनशन पर बैठे थे. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से मुलाकात कर शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया था. माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1641 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश के साथ ही ट्रांसफर लिस्ट भी जारी कर दी है. 

ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पहले ही हो चुकी थी पूरी
ट्रांसफर की मांग पूरी होने के बाद शिक्षक नेता शुभेंदु शरण त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री का आभार जताया है. बता दें कि अपर मुख्‍य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने माध्‍यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर आदेश दिया कि 1641 शिक्षकों के लंबित स्‍थानांतरण अब पूरे किए जाएं. ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी. लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफर फंसे हुए थे. अब योगी सरकार ने दिवाली से पहले शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए ऑफलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : यूपी की आंगनबाड़ियों में होगी 69 हजार पदों की भर्दी, जानें योग्यता और कैसे करना है आवेदन

यह भी पढ़ें : यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव, शिक्षा, उम्र, फिजिकल के नियम हुए कड़े, देखें डिटेल्स

TAGS

offline teacher transfer

Trending news

Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? वृंदावन वाले महाराज का नया वीडियो सामने आया
Diwali Gift to Students By Yogi Adityanath
दिवाली से पहले शिक्षा में उजाला: 10.28 लाख छात्रों को योगी सरकार का तोहफा!
Bhadohi News
8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन
mayawati latest news
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव!
up government employees news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
Barabanki
बाराबंकी में सलमान अली के सुरों पर देवा मेला में झूमी भीड़, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक
nagin beaten to death
खेत में 'फन' फैलाए बैठी थी मौत, किसान को घूर रही थी नागिन; हैरान कर देगी ये कहानी
sitpur news hindi
सीतापुर में एंबुलेंस हादसे में 4 की मौत, श्रावस्ती में 2 दुर्घटनाओं में 2 की गई जान
Agra school violence
Agra News:बाल नोंचे, घूंसे मारे...प्राइवेट स्कूल में टीचर ने मासूम को बेरहमी से पीटा
ghaziabad weather
दिवाली से पहले गाजियाबाद में जहरीली हुई हवा! AQI 350 पार, GRAP-1 लागू