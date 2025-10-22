Sambhal News: आतिशबाजी पर 'खूनी खेल', झगड़े के बाद दो समुदायों में मारपीट और खूब बरसे ईंट-पत्थर

Sambhal Violence News/सुनील सिंह: संभल जिले के बनियाठेर थाना इलाके के अहमद नगर थरेसा गांव में पटाखे छोड़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों से हुए झगड़े में मुस्लिमों समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव कर जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के जाटव जाति के लोगों से जमकर मारपीट की. मारपीट और पथराव से हिंदू पक्ष के 3 लोग घायल हुए है.

आतिशबाजी को लेकर विवाद

झगड़े की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. गांव में तनाव के चलते पुलिस के साथ RAF तैनात कर दी गई है. मामला बनियाठेर थाना इलाके की आटा पुलिस के गांव अहमदनगर थरेसा का बीते सोमवार का रात 7 बजे का है. बताया जा रहा है कि बच्चों के पटाखे छोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली.

कैसे शुरू हुआ बवाल?

थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव अहमदनगर थरैसा में वादी धर्म सिंह पुत्र कुमारपाल ने तहरीर में बताया कि मेरा धेवता निवासी इस्लामनगर थाने के एक गांव का दीपावाली के त्योहार पर मेरे घर आया हुआ था. तनिष्क 20 अक्टूबर की शाम दिवाली पूजा के बाद मोहल्ले में पटाखे छोड़ रहा था. तभी गांव के आयुक्त का बेटा वहां आ गया और जाति सूचक शब्दों से कहने लगा कि...तुम पटाखे छोड़ोगे. इतनी देर में थोड़ी कहासुनी आगे बढ़ गई और बातों-बातों में झगड़ा शुरू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती

देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. पप्पू के परिजन वहां पहुंच गए और इन लड़कों को घेर लिया. फिर जमकर मारपीट शुरू कर दी. वहां से वो लड़के भाग कर घर आ गए. इसके बाद इन लोगों ने घेर कर मारा-पीटा और ईटें भी बरसाई. जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी. फिर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही गांव में माहौल को काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है.

यह भी पढ़ें: Kushinagar News: ढाई साल की मासूम से हैवानियत, दुष्कर्म के बाद खून से लथपथ हालत में फेंका, पढ़िए कैसे दरिंदे ने बनाया शिकार?