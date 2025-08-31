नेपाल सीमा पर डेमोग्राफी बदलाव पर बड़ा षड़यंत्र, संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में बड़ा 'खेल'!
नेपाल सीमा पर डेमोग्राफी बदलाव पर बड़ा षड़यंत्र, संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में बड़ा 'खेल'!

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:24 AM IST
UP news
UP news

UP News: देश के कई सीमावर्ती इलाकों खासकर उत्तर प्रदेश, असम और नेपाल से सटे जिलों में अचानक और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है. अभी हाल ही में यूपी के संभल जिले में हुई जाँचों और रिपोर्टों से सामने आया है कि इन इलाकों में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, जबकि एक विशेष समुदाय (गैर हिंदू) की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी के तीन सबसे संवेदनशील जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में बीते 10 सालों में एक विशेष समुदाय (मुस्लिम) की जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है.  सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले पकड़े हैं.

डेमोग्राफी बदले की साज़िश 
सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव की साज़िश हो रही थी. डेमोग्राफी बदले की साज़िश मामले में संभल के बाद बलरामपुर,श्रावस्ती,बहराइच  को लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आय़ा है. सूत्रों के मुताबिक तीन संवेदनशील श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जिले नेपाल से सीधे जुड़े हैं. सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में तो बीते दस सालों में एक समुदाय की आबादी दोगुनी हो गई है.

हिंदुओं की आबादी घटी
संभल हिंसा पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. आयोग की इस रिपोर्ट में कई गंभीर और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिनमें विदेशी हथियारों के इस्तेमाल और संभल की डेमोग्राफी में भारी बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं.संभल जिले से आई एक ताज़ा कमेटी रिपोर्ट ने जनसंख्या के बदलाव को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, आज़ादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 45 फीसदी थी, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 15 फीसदी रह गई है.

तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने भेजी थी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट  
सूत्रों के अनुसार साल 2024 में बलरामपुर के तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने सीमावर्ती जिले में इस संबंध में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट  शासन को भेजी थी. डेमोग्राफिक बदलाव के लिए किए गए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को लेकर भेजी गयी रिपोर्ट के बाद से सीमावर्ती इलाकों में योगी सरकार का बड़ा बुलडोजर अभियान चला था. 

 बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण 
दोनों जिलों में सीमा से 30 किलोमीटर की परिधि में बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी हुए थे जिन पर बुलडोजर  की कार्यवाही हुई. तत्कालीन डीएम अरविंद की रिपोर्ट में जिक्र था कि बलरामपुर में बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है. काले धन को वैध बनाकर असामाजिक तत्व उसका उपयोग कर रहे हैं.  इसमें उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और कुछ थानेदारों की संलिप्तता भी उजागर की थी. सुरक्षा एजेंसियों ने यहां विदेशी फंडिंग के मामले भी पकड़े हैं.  जाली नोटों की तस्करी और धर्मातरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की संलिप्तता पहले ही उजागर हो चुकी है. 

;