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संभल के सरकारी स्कूलों में बदहाली का खुलासा: डीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप

 Sambhal News: संभल जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर जब जिले के 57 परिषदीय विद्यालयों का अचानक 'रियल्टी चेक' किया गया, तो वहां नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 19, 2026, 11:26 AM IST
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संभल के सरकारी स्कूलों में बदहाली का खुलासा: डीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर जब जिले के 57 परिषदीय विद्यालयों का अचानक 'रियल्टी चेक' किया गया, तो वहां नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं. स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को देखकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. इस औचक कार्रवाई से पूरे जिले के शिक्षा विभाग और लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

जानिए क्या है मामला ? 
सरकार की ओर से स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 'ऑपरेशन कायाकल्प' चलाया जा रहा है, लेकिन संभल में इसका असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है. जांच के दौरान पाया गया कि कुल 28 विद्यालय ऐसे थे, जो इस अभियान के तय 19 बुनियादी मानकों पर पूरी तरह फेल साबित हुए. इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि 8 स्कूलों में शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना या छुट्टी के ड्यूटी से गायब मिले. गुरुजी की इस मनमानी और गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने प्राथमिक शिक्षा की गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

खाली पड़ी रहीं कक्षाएं और मिड-डे मील में भी हेराफेरी
निरीक्षण टीम को केवल शिक्षकों की ही लापरवाही नहीं दिखी, बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी बेहद निराशाजनक रही. जिले के 16 स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति आधी यानी 50 फीसदी से भी कम दर्ज की गई. जब बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.  इसके अलावा, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'मिड-डे मील' में भी भारी गड़बड़ी पाई गई. बच्चों को तय मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा था. वहीं, सरकार की तरफ से मिलने वाली मुफ्त किताबों का वितरण भी छात्रों को समय पर नहीं किया गया था, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही थी.

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 डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
रियल्टी चेक में शिक्षा व्यवस्था की इस बदहाली और गंभीर कमियों को देखकर डीएम अंकित खंडेलवाल ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने बिना कोई देरी किए बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल प्रभाव से लापरवाह शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. डीएम ने साफ कर दिया है कि बच्चों की पढ़ाई और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन की इस सख्त हिदायत और होने वाली कार्रवाई के डर से अब जिले के शिक्षा महकमे और लापरवाह शिक्षकों के बीच हड़कंप का माहौल बना हुआ है.

 

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