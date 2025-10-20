30 साल बाद यूपी के इस शहर में मनेगी दिवाली, देवतीर्थों में लौटेगी रोशनी, दीपों से चमकेंगे यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप

संभल: इस बार की दीपावली संभल के इतिहास में नई रौशनी लेकर आएगी. लगभग 30 बरसों से उपेक्षित पड़े प्राचीन यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप अब एक बार फिर दीपों की जगमगाहट से जीवन्त होने जा रहे हैं. नगर पालिका ने इन पवित्र स्थलों को न सिर्फ सजाया-संवारा है, बल्कि उन्हें पूजा-अर्चना के लिए पूरी तरह तैयार भी कर दिया है.

देवतीर्थों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण

वंदन योजना के तहत नगर पालिका ने दोनों देवतीर्थों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया है. दीपावली की शाम इन स्थलों पर विशेष दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासी अपने घरों से एक-एक दीप लेकर पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से उन्हें प्रज्वलित करेंगे. नगर प्रशासन का उद्देश्य है कि संभल की खोई हुई धार्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और नई पीढ़ी को उसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाए.

कैसे हुई यमतीर्थों की अनदेखी

हल्लू सराय निवासी छिद्दा सिंह बताते हैं कि करीब तीन दशक पहले तक दीपावली की शाम संभलवासी सबसे पहले यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप पर दीप जलाते थे, फिर घरों में पूजा करते थे. समय के साथ नगर की जल निकासी व्यवस्था बिगड़ने से इन स्थलों पर पानी भरने लगा और धार्मिक आयोजन बंद हो गए. धीरे-धीरे यह परंपरा इतिहास बनकर रह गई.

यमतीर्थों और देवस्थलों की लौट रही आभा

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जब प्रशासन ने शांति और सौहार्द की दिशा में काम शुरू किया, तो इन देवतीर्थों की खोज और पुनर्स्थापना का कार्य भी गति पकड़ गया. आज ये स्थल फिर से अपनी पुरानी आभा वापस पा रहे हैं.

यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप सजाए गए

दीपावली पर नगर पालिका ने यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप को रंग-बिरंगी रोशनियों, झालरों और मिट्टी के दीयों की श्रृंखला से सजाने की विशेष तैयारी की है. इनकी जगमगाहट शहर की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बनेगी.

इसके साथ ही जामा मस्जिद के सामने स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन को भी आकर्षक रोशनियों से सजाया जा रहा है. इस दीपावली संभल न सिर्फ घरों में बल्कि अपने प्राचीन तीर्थों की रौशनी से भी जगमगाएगा. यह दृश्य न केवल आंखों को भाएगा, बल्कि शहर की आत्मा को भी छू जाएगा.