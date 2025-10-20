Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968963
Zee UP-UttarakhandSambhal

30 साल बाद यूपी के इस शहर में मनेगी दिवाली, देवतीर्थों में लौटेगी रोशनी, दीपों से चमकेंगे यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप

Sambhal Diwali News: उत्तर प्रदेश के संभल में यमतीर्थ और चतुर्मुख कूपों पर तीस साल बाद दिवाली मनाई जा रही है. और यह संभव हो सका है योगी सरकार और प्रशासन के प्रयासों से. यहां तीन दशक से उपेक्षित पड़े प्राचीन तीर्थ और चतुर्मुख कूपों का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण किया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 20, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 साल बाद यूपी के इस शहर में मनेगी दिवाली, देवतीर्थों में लौटेगी रोशनी, दीपों से चमकेंगे यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप

संभल: इस बार की दीपावली संभल के इतिहास में नई रौशनी लेकर आएगी. लगभग 30 बरसों से उपेक्षित पड़े प्राचीन यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप अब एक बार फिर दीपों की जगमगाहट से जीवन्त होने जा रहे हैं. नगर पालिका ने इन पवित्र स्थलों को न सिर्फ सजाया-संवारा है, बल्कि उन्हें पूजा-अर्चना के लिए पूरी तरह तैयार भी कर दिया है.

देवतीर्थों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण
वंदन योजना के तहत नगर पालिका ने दोनों देवतीर्थों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया है. दीपावली की शाम इन स्थलों पर विशेष दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासी अपने घरों से एक-एक दीप लेकर पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से उन्हें प्रज्वलित करेंगे. नगर प्रशासन का उद्देश्य है कि संभल की खोई हुई धार्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और नई पीढ़ी को उसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाए.

कैसे हुई यमतीर्थों की अनदेखी
हल्लू सराय निवासी छिद्दा सिंह बताते हैं कि करीब तीन दशक पहले तक दीपावली की शाम संभलवासी सबसे पहले यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप पर दीप जलाते थे, फिर घरों में पूजा करते थे. समय के साथ नगर की जल निकासी व्यवस्था बिगड़ने से इन स्थलों पर पानी भरने लगा और धार्मिक आयोजन बंद हो गए. धीरे-धीरे यह परंपरा इतिहास बनकर रह गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यमतीर्थों और देवस्थलों की लौट रही आभा
लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जब प्रशासन ने शांति और सौहार्द की दिशा में काम शुरू किया, तो इन देवतीर्थों की खोज और पुनर्स्थापना का कार्य भी गति पकड़ गया. आज ये स्थल फिर से अपनी पुरानी आभा वापस पा रहे हैं.

यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप सजाए गए
दीपावली पर नगर पालिका ने यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप को रंग-बिरंगी रोशनियों, झालरों और मिट्टी के दीयों की श्रृंखला से सजाने की विशेष तैयारी की है. इनकी जगमगाहट शहर की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बनेगी.

इसके साथ ही जामा मस्जिद के सामने स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन को भी आकर्षक रोशनियों से सजाया जा रहा है. इस दीपावली संभल न सिर्फ घरों में बल्कि अपने प्राचीन तीर्थों की रौशनी से भी जगमगाएगा. यह दृश्य न केवल आंखों को भाएगा, बल्कि शहर की आत्मा को भी छू जाएगा.

TAGS

Sambhal latest news

Trending news

diwali 2025
ध्यान दें!आतिशबाजी करने का है प्लान,तो सोसाइटियों में रहने वाले जान लें ये जरूरी बात
CM Yogi Diwali Celebration
UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में CM योगी ने लगाई हाजिरी,पढ़ें डिटेल
Uttarakhand Winter Alert
इन इलाकों में ठिठुरेंगे लोग, बारिश से गिरेगा पारा, जानें दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
kanpur latest news
एक करोड़ इन खातों में डाल दो... 12वीं पास ने व्हाट्सएप पर कंपनी बॉस बन किया बड़ा खेल
deepotsav 2025
दिवाली पर गोरखपुर के इस जंगल में होगा मंगल! CM योगी वनटांगियों संग मनाएंगे दीपोत्सव
Varanasi latest news
यूपी में कहां उगता है ‘दिवाली वाला सूरन’, जिसकी देशभर में होती सबसे ज्यादा मांग
Lucknow latest news
अंधेरे में डूबेगा लखनऊ का ये इलाका.. दिवाली बाद 38 हजार घरों की कटेगी बिजली सप्लाई!
Ayodhya Deepotsav
क्या आपको पता है... अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में दर्ज हुए कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड
UP News
दिवाली के बाद नौकरी का तोहफा! UP के इस सरकारी विभाग में खुलेंगे कई दर्जनों पद
Hardoi News
साहब! अब कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा… पुलिस ने मनचले युवक को सबक सिखाया