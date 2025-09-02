बारावफात जुलूस पर कड़ा पहरा, संभल में जुमे की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. संभल के हालात एक बार फिर संवेदन शील हो गए है. ऐसे में बारावफात जुलूस और गणपति व‍िसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जिले में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है.

बारावफात को लेकर एडवाइजरी जारी

इस बार बारावफात पांच सितंबर को है. बारावफात जुलूस में 3 दिन और गणपति विसर्जन में 4 दिन बाकी हैं. जिला प्रशासन ने जिले में संवेदनशील हालात देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखे जाने के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी है. ASP राजेश श्रीवास्तव ने संभल तहसील क्षेत्र की मस्जिद और मदरसे, मुस्लिम धर्म गुरु और विवादित जामा मस्जिद के इमाम के साथ पीस कमेटी की बैठक कर प्रशासन की गाइड लाइन की जानकारी दे दी है.

जुमा की नमाज को लेकर अलर्ट

बारावफात के दिन जुमा की नमाज भी है. इसलिए प्रशासन ने जुमा की नमाज से पहले बारावफात का जुलूस खत्म किए जाने के निर्देश दिए हैं. जुलूस निकाले जाने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है. जुलूस को निर्धारित रूट से ही निकाला जाएगा. कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी. बारावफात के दिन संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ RAF और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरों के जरिए सत्यव्रत पुलिस चौकी के कंट्रोल रूम से इलाके पर नजर रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गणपति विसर्जन पर भी रहेगी पुलिस की नजर

मदरसे के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बारावफात के जुलूस के दिन सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाए जाने की मांग की है. जिला प्रशासन ने 6 सितंबर को गणपति विसर्जन शोभायात्राओ को लेकर भी पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए है. गणपति विसर्जन शोभायात्रा भी पुलिस की निगरानी में निकलेगी. जिले के सभी थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे.

यह भी पढ़ें : हिंदुओं के पलायन के लिए बर्क फैमिली जिम्‍मेदार....संभल हिंसा रिपोर्ट में खुलासे के बाद भड़का VHP

यह भी पढ़ें : Sambhal Violence Report: आतंकिस्तान बनाने की साजिश और गजवा-ए-हिंद कनेक्शन का खुलासा, 6 आतंकियों की हुई पहचान