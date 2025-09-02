बारावफात जुलूस पर कड़ा पहरा, संभल में जुमे की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी
Sambhal

बारावफात जुलूस पर कड़ा पहरा, संभल में जुमे की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी

Sambhal News: इस बार बारावफात पांच सितंबर को है. बारावफात जुलूस में 3 दिन और गणपति विसर्जन में 4 दिन बाकी हैं. जिला प्रशासन ने जिले में संवेदनशील हालात देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:06 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. संभल के हालात एक बार फिर संवेदन शील हो गए है. ऐसे में बारावफात जुलूस और गणपति व‍िसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जिले में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है. 

बारावफात को लेकर एडवाइजरी जारी
इस बार बारावफात पांच सितंबर को है. बारावफात जुलूस में 3 दिन और गणपति विसर्जन में 4 दिन बाकी हैं. जिला प्रशासन ने जिले में संवेदनशील हालात देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखे जाने के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी है. ASP राजेश श्रीवास्तव ने संभल तहसील क्षेत्र की मस्जिद और मदरसे, मुस्लिम धर्म गुरु और विवादित जामा मस्जिद के इमाम के साथ पीस कमेटी की बैठक कर प्रशासन की गाइड लाइन की जानकारी दे दी है. 

जुमा की नमाज को लेकर अलर्ट 
बारावफात के दिन जुमा की नमाज भी है. इसलिए प्रशासन ने जुमा की नमाज से पहले बारावफात का जुलूस खत्म किए जाने के निर्देश दिए हैं. जुलूस निकाले जाने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है. जुलूस को निर्धारित रूट से ही निकाला जाएगा. कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी. बारावफात के दिन संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ RAF और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरों के जरिए सत्यव्रत पुलिस चौकी के कंट्रोल रूम से इलाके पर नजर रहेगी. 

गणपति विसर्जन पर भी रहेगी पुलिस की नजर
मदरसे के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बारावफात के जुलूस के दिन सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाए जाने की मांग की है. जिला प्रशासन ने 6 सितंबर को गणपति विसर्जन शोभायात्राओ को लेकर भी पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए है. गणपति विसर्जन शोभायात्रा भी पुलिस की निगरानी में निकलेगी. जिले के सभी थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे. 

;