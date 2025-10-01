अब तक की सबसे विशाल! यूपी के इस शहर में बनकर तैयार श्रीराम की सबसे ऊंची मूर्ति

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल के चंदौसी में भगवान श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निमार्ण पूरा हो चुका है. एशिया की सबसे ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण पिछले दो साल से हो रहा था. 65 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण पूरा होने के बाद विजय दशमी के अवसर पर महा आरती की जाएगी. साथ ही भव्‍य आयोजन किया जाएगा.

65 फीट ऊंची प्रतिमा की महाआरती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम की इस विराट प्रतिमा का जल्‍द ही अनावरण करेंगे. चंदोसी में एशिया की सबसे ऊंची और विराट भगवान श्रीराम की इस प्रतिमा का निर्माण श्री रामबाग धाम परिसर में कराया गया है. रामबाग धाम परिसर में भगवान श्रीराम की 65 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ ही परिसर में अशोक वाटिका, दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की पेंटिंग भी बनाई गई है. श्रीराम पथ भी बनाया गया है. इसके दोनों ओर रामायण की चौपाइयां लिखी गई हैं.

श्रीराबाग ट्रस्‍ट ने करवाया प्रतिमा का निर्माण

श्रीरामबाग ट्रस्‍ट के पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रस्ट का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुका है. मुख्यमंत्री ने प्रतिमा के जल्दी ही अनावरण का आश्वासन दिया है. बता दें कि प्रतिमा में भगवान श्रीराम एक हाथ में धनुष लेकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है. प्रतिमा का निर्माण स्थानीय मूर्तिकार महेश अपने छह-सात साथियों के साथ किया है. 24 लाख रुपये की लागत से प्रतिमा का निर्माण किया गया है.

