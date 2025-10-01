Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2943906
Zee UP-UttarakhandSambhal

अब तक की सबसे विशाल! यूपी के इस शहर में बनकर तैयार श्रीराम की सबसे ऊंची मूर्ति

Sambhal News: भगवान श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. पांच मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर इस प्रतिमा को बनाने में कारीगरों को दो साल का समय लगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Statue Of Lord Ram
Statue Of Lord Ram

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल के चंदौसी में भगवान श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निमार्ण पूरा हो चुका है. एशिया की सबसे ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण पिछले दो साल से हो रहा था. 65 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण पूरा होने के बाद विजय दशमी के अवसर पर महा आरती की जाएगी. साथ ही भव्‍य आयोजन किया जाएगा. 

65 फीट ऊंची प्रतिमा की महाआरती 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम की इस विराट प्रतिमा का जल्‍द ही अनावरण करेंगे. चंदोसी में एशिया की सबसे ऊंची और विराट भगवान श्रीराम की इस प्रतिमा का निर्माण श्री रामबाग धाम परिसर में कराया गया है. रामबाग धाम परिसर में भगवान श्रीराम की 65 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ ही परिसर में अशोक वाटिका, दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की पेंटिंग भी बनाई गई है. श्रीराम पथ भी बनाया गया है. इसके दोनों ओर रामायण की चौपाइयां लिखी गई हैं. 

श्रीराबाग ट्रस्‍ट ने करवाया प्रतिमा का निर्माण 
श्रीरामबाग ट्रस्‍ट के पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रस्ट का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुका है. मुख्यमंत्री ने प्रतिमा के जल्दी ही अनावरण का आश्वासन दिया है. बता दें कि प्रतिमा में भगवान श्रीराम एक हाथ में धनुष लेकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है. प्रतिमा का निर्माण स्थानीय मूर्तिकार महेश अपने छह-सात साथियों के साथ किया है. 24 लाख रुपये की लागत से प्रतिमा का निर्माण किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : संभल की गलियों से दुनिया तक.. लकड़ी पर स्टोन क्राफ्ट ने जीता इंटरनेशनल बाजार, 10 देशों में बढ़ी डिमांड

यह भी पढ़ें :  क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने की बड़ी मांग

TAGS

Sambhal news

Trending news

Gorakhpur News
यूपी का अनोखा मंदिर, जहां भक्त फल-फूल नहीं मां को चढ़ाते अपना खून
baghpat news
बागपत में साइबर ठगी का गिरोह धराया, ऐसे करते थे लाखों की कमाई
Atiq Ahmed
अब न सताया जाए...अतीक अहमद के बेटे ने सीएम योगी से मांगा सहारा, झांसी जेल शिफ्ट
Agra News
तेरा नहीं मेरा बेटा है...आगरा में दो महिलाओं का दावा बना पुलिस के लिए सिरदर्द
azam khan
मुलायम के नाम से आंखें नम.. परिवार पर केस और जेल की तन्हाई, आजम ने बयां किया दर्द
azam khan
UP Politics: 2027 से पहले सपा को म‍िली संजीवनी! जेल से बाहर आए ये पांच धुरंधर
balrampur news
एकतरफा प्‍यार में कत्‍ले आम! मौसेरी बहन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार
Dussehra 2025 date and time
नोएडा से वाराणसी तक यूपी में क्या रहेगा रावण दहन का समय, जानें शुभ मुहूर्त व मान्यता
Uttarkashi News
उत्तरकाशी का रहस्यमयी नचिकेता ताल, जहां यमराज ने नचिकेता को बताया मृत्यु का रहस्य
Ghaziabad latest news
UP में पहली बार यहां जलेगा 180 डिग्री मूवमेंट वाला रावण, लंदन स्ट्रीट व्यू भी देंखें
;