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संभल: डिप्रेशन के चलते खौफनाक कदम, पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में लाइसेंसी राइफल से खुद को उड़ाया; इलाके में सनसनी

Sambhal News: संभल जनपद अंतर्गत चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहाँ वैशाली नगर कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:48 PM IST
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संभल: डिप्रेशन के चलते खौफनाक कदम, पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में लाइसेंसी राइफल से खुद को उड़ाया; इलाके में सनसनी

संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल जनपद अंतर्गत चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहाँ वैशाली नगर कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुँचा और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

क्या है मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बुजुर्ग की पहचान एक सेवानिवृत्त ग्राम सचिव के रूप में हुई है. घटना के समय वह घर के एक कमरे में अकेले थे. उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद पर फायर झोंक दिया. गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग कमरे की ओर भागे, लेकिन जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया, तो बुजुर्ग लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़े थे. मौके पर ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

पारिवारिक तनाव और डिप्रेशन बनी वजह
शुरुआती जांच और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग पिछले काफी समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन (अवसाद) से जूझ रहे थे. बताया जा रहा है कि घर में चल रहे पारिवारिक विवाद और तनाव के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. डिप्रेशन का आलम यह था कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व ही अपनी ग्राम सचिव की सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी. लंबे समय से चल रहे इस मानसिक द्वंद्व का अंत आखिरकार इस आत्मघाती कदम के साथ हुआ.

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इलाके में सनसनी, मौके पर पहुँची पुलिस
वैशाली नगर जैसी शांत कॉलोनी में दिनदहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय निवासी स्तब्ध हैं. घटना की सूचना पाकर चंदौसी कोतवाली पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुँचे. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और उस लाइसेंसी राइफल को भी कब्जे में ले लिया है, जिससे गोली चलाई गई थी. पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है ताकि आत्महत्या के सटीक कारणों और पारिवारिक कलह के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

मानसिक स्वास्थ्य पर उठते सवाल
यह घटना एक बार फिर समाज में बढ़ते मानसिक तनाव और बुजुर्गों की मानसिक स्थिति की ओर इशारा करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने और उचित परामर्श न मिलने के कारण व्यक्ति इस तरह के आत्मघाती निर्णय ले लेता है.

 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

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