Sambhal News: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बांधी ‘मौलाना भाई’ को राखी, संभल से रक्षा बंधन पर आई अनोखी तस्वीर

Sambhal News/सुनिल सिंह: यूपी के संभल जनपद के चंदौसी में रक्षाबंधन का त्योहार एक अलग ही मिसाल पेश करता दिखा. जहां पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने आवास पर मदरसे के मौलाना मोहम्मद फिरोज खां की कलाई पर राखी बांधी. मौलाना फिरोज, मदरसा मोहम्मद अली जौहर के प्रबंधक हैं और मंत्री गुलाब देवी के मुंहबोले भाई हैं.

गुलाब देवी और मौलाना फिरोज का यह रिश्ता कोई नया नहीं है. वह वर्षों से भाई दूज पर तिलक और रक्षाबंधन पर राखी बांधकर इस रिश्ते को निभाती आ रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी के कोई सगे भाई नहीं हैं. ऐसे में उन्होंने मौलाना मोहम्मद फिरोज और कांग्रेस कार्यकर्ता सलीम सैफी को अपना मुंहबोला भाई बनाया हुआ है.

दोनों भाई, मंत्री के परिवार में शादी-ब्याह जैसे सभी अवसरों पर पूरे उत्साह से शामिल होकर भाई का फर्ज निभाते हैं. इस बार भी रक्षा बंधन पर यह रिश्ता धार्मिक और सामाजिक एकता की मिसाल बन गया.

