Sambhal News:संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल, 90 फीसदी घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Sambhal News:संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल, 90 फीसदी घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा

Sambhal News: संभल में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां बिजली विभाग की 180 लोगों की टीम ने बिजली चोरों को रंगेहाथों पकड़ा. प्रशासन की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:04 PM IST
Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News/सुनील सिंह: संभल में बिजली विभाग ने बड़ी छापेमारी की है. गुन्नौर तहसील के गांव में हुई इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस गांव में 90 फीसदी घरों में चोरी से बिजली इस्तेमाल किया जाता था. बताया जा रहा है कि गांव में सिर्फ 15 बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा हुए हैं. 

बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, गांव पर 1 करोड़ 14 लाख का बिजली बिल बकाया मिला है. बकाया बिजली बिल जमा न करने पर 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए. बिजली चोरी के आरोप में 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस के साथ पीएसी तैनात रही. यह मामला गुन्नौर तहसील के भाव नगर गांव का है.

हापुड़ में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई
उधर, हापुड़ में भी ऊर्जा निगम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है. यहां 24 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने तड़के छापेमारी कर 28 जगहों पर बिजली चोरी का खुलासा किया. जिन पर FIR दर्ज कर कार्रवाई हुई है, उससे हड़कंप मच गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रबंध निदेशक के आदेश पर हुई है. छापेमारी करने वाली टीम ने मोदीनगर रोड के हाई-लाइन लॉस फीडर असौड़ा, अमन कालोनी और बुलंदशहर रोड स्थित मोती कॉलोनी में छापेमारी हुई है.

यह भी पढ़ें: Kanpur News: कानपुर में 'काल' बनें आवारा कुत्ते! BBA छात्रा को घेरकर बुरी तरह नोच डाला, चेहरे पर लगे 17 टांके

