UP Encounter News: फिर एक्शन में योगी फोर्स, 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश और सिपाही घायल

Sambhal Encounter News: संभल जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है.जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में पुलिस विभाग का एक सिपाही भी घायल हो गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:08 AM IST
संभल न्यूज/सुनील सिंह :यूपी के संभल जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है. जहां नहटा गांव के समीप नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान संदिग्ध ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई. कुछ ही देर चली मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. 

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना के बनियाठेर थाना क्षेत्र में हुआ जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में पुलिस विभाग का एक सिपाही भी घायल हो गया. घायल सिपाही की पहचान नीरज के रूप में हुई है.  घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला और घायल बदमाश को काबू में ले लिया

घायलों बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती
मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए चंदोसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.  वहीं बदमाश की गोली से घायल सिपाही नीरज को भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है.  चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया शातिर बदमाश इमरान बरेली जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इमरान लंबे समय से लूट की कई वारदातों में वांटेड चल रहा था. उसके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. बदमाश की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी स्तर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

पुलिस की बड़ी कामयाबी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है. उसके पकड़े जाने से क्षेत्र में सक्रिय लूट और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा. पुलिस अब बदमाश के आपराधिक नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

