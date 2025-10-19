Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967705
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत

Udham Singh Nagar Accident: उधमसिंह नगर में  एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर में यूपी के चार लोगों की मौत हो गई. सभी दिवाली पर अपने घर वापस आ रहे थे

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uttarakhand accident
Uttarakhand accident

विजय आहुजा/उधमसिंह नगर: उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई. सभी मृतक मजदूर संभल जिले के रहने वाले थे. ये हादसा नानकमत्ता क्षेत्र में हादसा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है. 

यूपी के संभल के रहने वाले थे मृतक
जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर-ट्राली में बैठे मजदूर दिवाली मनाने के लिए अपने घर संभल लौट रहे थे. सभी मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के निवासी थे.  इस सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं.  बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की रफ्तार तेज थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए.

हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही.  पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया.  छह मजदूर संभल जिले व ठेकेदार अमरोहा का रहने वाला था

Add Zee News as a Preferred Source

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड, दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें IMD का अलर्ट
 

TAGS

uttarakhand accidentKhatima road mishaptractor trolley collisionpickup truck crash

Trending news

Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड,दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
Noida News
दीपावली-भाई दूज से पहले नोएडा में नये नियम लागू, 5 दिनों तक इन पर रहेगी कड़ी निगरानी
Hardoi News
दीपावली से पहले आई मनहूस खबर, लखनऊ से हरदोई जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्‍कर
Sambhal latest news
यूपी का एक और शहर तीर्थ नगरी के रूप में होगा स्थापित, 6 करोड़ का बजट मंजूर
former cm harish rawat
बाल-बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिल्ली-दून हाईवे पर हुआ हादसा
farrukhabad latest News
फर्रुखाबाद में ऑयल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, कई किलोमीटर दूर सुनाई दी आवाज
noida good news
दिल्ली-नोएडा स्काईवॉक का इंतजार खत्म होने को! जल्द खुलेगा आधुनिक एयर-कंडीशंड कॉरिडोर
delhi metro news
दिवाली पर बदला दिल्ली मेट्रो का समय, जानें नोएडा-गाजियाबाद के लिए आखिरी ट्रेन कब तक
Hariom Valmiki Murder Case
अब घर कैसे चलेगा?....ननद-देवर की नौकरी पर हरिओम वाल्‍मीकि की पत्‍नी ने खड़े किए सवाल
Meerut latest news
मेरठ: बागपत सड़क को रेलवे रोड से जोड़ने की अड़चन हुई दूर, इस तारीख से लिंक रोड शुरू