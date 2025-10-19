Sambhal News: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत

विजय आहुजा/उधमसिंह नगर: उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई. सभी मृतक मजदूर संभल जिले के रहने वाले थे. ये हादसा नानकमत्ता क्षेत्र में हादसा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है.

यूपी के संभल के रहने वाले थे मृतक

जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर-ट्राली में बैठे मजदूर दिवाली मनाने के लिए अपने घर संभल लौट रहे थे. सभी मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के निवासी थे. इस सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की रफ्तार तेज थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए.

हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया. छह मजदूर संभल जिले व ठेकेदार अमरोहा का रहने वाला था

