शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ स्नान

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वे अनुशासन का पालन करें और घाटों पर गंदगी न फैलाएं. पुलिस बल की मुस्तैदी के कारण अब तक सभी घाटों पर स्नान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना न करना पड़े. गंगा मैया के जयकारों से गूंजते घाटों का दृश्य आज अत्यंत अलौकिक और शांति प्रदान करने वाला बना हुआ है.