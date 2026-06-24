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गंगा दशहरा पर उमड़ा जनसैलाब: 'हर-हर गंगे' के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Bulandshahr News: गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज बुलंदशहर जनपद के गंगा घाटों पर आस्था का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा. भोर होते ही श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:59 PM IST
गंगा दशहरा पर उमड़ा जनसैलाब: 'हर-हर गंगे' के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

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