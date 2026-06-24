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बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत: गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज बुलंदशहर जनपद के गंगा घाटों पर आस्था का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा. भोर होते ही श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए. 'गंगा मैया की जय' के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.
घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
गंगा दशहरा के अवसर पर अनूपशहर, आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट और रामघाट सहित जिले के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर दूर-दराज से आए लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया. लोगों की अटूट आस्था है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है. सुबह से ही घाटों पर भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं. बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी पूरी श्रद्धा के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि गहरे पानी में कोई न जाए. गोताखोरों की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बचाव कार्य किया जा सके.
पुलिस प्रशासन की पैनी नजर
श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. एसपी देहात अंतरिक्ष जैन के नेतृत्व में पुलिस की टीमें लगातार सभी घाटों का भ्रमण कर रही हैं. वे खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रहे हैं कि वे आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. इसके अलावा, घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके.
शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ स्नान
प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वे अनुशासन का पालन करें और घाटों पर गंदगी न फैलाएं. पुलिस बल की मुस्तैदी के कारण अब तक सभी घाटों पर स्नान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना न करना पड़े. गंगा मैया के जयकारों से गूंजते घाटों का दृश्य आज अत्यंत अलौकिक और शांति प्रदान करने वाला बना हुआ है.