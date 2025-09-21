Sambhal News: मर्डर करके चिमनी में छिपाई लाश, शव गलाने के लिए 5 दिन तक नमक डालते रहे दोस्त, गले की चेन ने बना दिया कातिल
Sambhal News: मर्डर करके चिमनी में छिपाई लाश, शव गलाने के लिए 5 दिन तक नमक डालते रहे दोस्त, गले की चेन ने बना दिया कातिल

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में रामलीला देखने गए युवक की उसके दोस्तों ने ही गला दबाकर जान ले ली.  पहले दोस्तों ने उससे मारपीट की फिर उसके गले की चेन खींची. विरोध करने पर उसको मौत के घाट उतार दिया.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:49 AM IST
संभल/सुनील सिंह: यूपी के संभल में पुलिस ने 5 दिन पहले लापता हुए युवक का शव जंगल में बंद पड़े ईंट भट्टे की चिमनी से बरामद किया है. पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में मृतक युवक के 2 करीबी दोस्तों को गिरफ्तार किया है. दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करने वाले इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने मृतक दोस्त के गले में पड़ी नकली चेन को असली सोने की चेन समझकर लालच में आकर युवक की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को जंगल में बंद पड़े ईंट भट्टे की चिमनी में दवा दिया था. फिलहाल पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है.

कहां का है पूरा मामला
सोने की चेन के लालच में दोस्त की हत्या का यह चौंकाने वाला मामला संभल जिले में असमोली थाना इलाके के गुमसानी गांव का है. गुमसानी गांव का रहने वाला युवक मोनू 15 सितम्बर को गांव में चल रही रामलीला देखने के लिए कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. मोनू के वापस न लौटने पर परिजनों ने मोनू को काफी तलाश किया.  लेकिन मोनू नहीं मिला तो असमोली थाने में मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस को हुआ दोस्तों पर शक
पुलिस ने मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश के दौरान मोनू के दोस्त अर्पित पर शक होने पर उससे पूछताछ की तो अर्पित ने मोनू की हत्या का सच उगल दिया. अर्पित ने पुलिस को बताया कि मोनू के गले में पड़ी नकली चेन को असली सोने की चेन समझकर चैन के लालच में उसने अपने अन्य दो दोस्त बॉबी और शोभित के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर शव को ईंट भट्टे की चिमनी में दवा दिया था. अर्पित की निशानदेही पर पुलिस ने ईंट भट्टे की चिमनी के अंदर दवाए गए मोनू के शव को बरामद करने के बाद अर्पित और बॉबी को गिरफ्तार कर लिया ,तीसरे आरोपी शोभित की पुलिस तलाश कर रही है.

sambhal murder caseGumusani crime newsMurder for gold chain

