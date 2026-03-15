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फिर चर्चाओं में संभल का दीपा सराय, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला गिरफ्तार, फोन देखते ही पुलिस के उड़े होश!

Pakistani Spy Arrest: पाकिस्तान से आतंकी लिंक के मामले में संभल का दीपा सराय एक बार फिर चर्चाओं में है. गाजियाबाद पुलिस टीम ने यहां के ट्रक चालक फैजान की पत्नी इरम उर्फ शाने मेहराज पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. यहां जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:14 AM IST
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Pakistani Spy Arrest/सुनील सिंह/संभल: पाकिस्तान से आतंकी लिंक के मामले में गाजियाबाद की पुलिस टीम दीपा सराय से ट्रक ड्राइवर फैजान की बीवी इरम उर्फ शाने मेंहराज को गिरफ्तार किया है. इस महिला पर गाजियाबाद में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे गिरोह के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है. 

मोबाइल फोन में मिले अहम सबूत
आरोपी महिला के मोबाइल फोन में दिल्ली /NCR के डिफेंस स्पेस की लोकेशन, फोटो, वीडियो, विदेशी मोबाइल फोन नम्बर पर चैटिंग के सुबूत मिले हैं. बताया जा रहा है कि इरम उर्फ शाने मेहराज परिवार के साथ पिछले 2 सालों से गाजियाबाद के मसूरी में रह रही है. वह ईद का त्योहार मनाने के लिए परिवार के साथ दीपा सराय आई थी. 

तीन साल पहले हुई थी शादी
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो तीन साल पहले शाने मेहराज की शादी संभल के दीपा सराय निवासी ट्रक ड्राइवर फैजान से हुई थी. पिछले कुछ समय से ट्रक ड्राइवर फैजान अपनी पत्नी शाने मेहराज के साथ गाजियाबाद के मसूरी में रहता था. दो दिन पहले ही दोनों पति-पत्नी ईद मनाने के लिए अपने गांव दीपा सराय आए थे. इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने शाने मेहराज को  जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. 

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दशकों से चर्चाओं में दीपा सराय
आपको बता दें, पाकिस्तान से आतंकी लिंक को लेकर संभल के नखासा थाना क्षेत्र का दीपा सराय कई दशकों से चर्चा में रहा है.1996 से ही यह आतंकी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा है. यहां से अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े कई लोग सामने आते रहे हैं. 2023 में आईएसआईएस कनेक्शन में दो युवक गिरफ्तार हुए, जबकि अल-कायदा प्रमुख आसिम उमर भी यहीं का था.  जून 1996 में खुफिया टीमें दीपा सराय स्थित उसके घर आई थीं. तभी उसके परिजनों को उसके आतंकी बनने की जानकारी हुई. 

दिल्ली के कई थाने में लापता युवाओं के फोटो हैं चस्पा
2019 में अमेरिका व अफगानिस्तान के संयुक्त हमले में आसिम उमर मारा गया था. 21 मई 2024 को एक युवक पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया. जबकि, 2016 दिल्ली पुलिस की टीम ने अदालत में 17 आरोपितों के नाम दिए थे, जिसमें छह दीपा सराय के रहने वाले थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली के कई थाने में भी दीपा सराय से लापता युवाओं के फोटो चस्पा हैं. 

यह भी पढ़िए: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एक सवाल पर हंगामा बरपा...'अवसर' सवाल के जवाब में 'पंडित' विकल्प...डिप्टी सीएम ने भी जताई कड़ी आपत्ति

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