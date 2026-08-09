कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, बोलीं- कावड़ियों को अपमानित करने वाला 'विक्षिप्त दिमाग वाला'

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संभल न्यूज/सुनील सिंह: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर संभल में इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना साजिद रशीदी पर तीखा हमला बोला है. शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों का अपमान करते हैं, वे पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने मौलाना साजिद रशीदी की मानसिकता को खुद आतंकी जैसी बताते हुए सुरक्षा एजेंसियों से उनके आतंकियों से जुड़े होने की आशंका के चलते उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है.
क्या था मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान?
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों की हरकतों का हवाला देते हुए कांवड़ियों को लेकर एक बेहद विवादित टिप्पणी कर दी.
मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में कहा था कि क्या आप उन लोगों को शिवभक्त कहेंगे जो सड़कों पर बैठकर शराब पीते हैं और नशा करते हैं? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग पुलिसकर्मियों पर वर्दी में रहते हुए हमले कर रहे हैं, स्कूल वैन के शीशे तोड़कर मासूम बच्चों को जख्मी कर रहे हैं, और तो और एक बीमार मरीज की एंबुलेंस को रोककर जबरन 'जय श्री राम' के नारे लगाने का दबाव बना रहे हैं. मौलाना ने इन हरकतों में शामिल लोगों को शिवभक्त मानने से साफ इनकार करते हुए उन्हें 'आतंकवादी' कह दिया था, जिसके बाद से देश और प्रदेश में इस पर भारी असंतोष और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज
मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान के सामने आने के बाद से ही विभिन्न हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं में भारी गुस्सा है. कांवड़ यात्रा हमारे देश की एक बेहद पवित्र और आस्था से जुड़ी परंपरा है, जिसमें लाखों शिवभक्त बिना किसी भेदभाव के कठिन साधना करते हुए पैदल यात्रा करते हैं. ऐसे में पूरी कांवड़ यात्रा या कांवड़ियों को कटघरे में खड़ा करना और उन्हें आतंकवादी बताना समाज में तनाव फैलाने वाला माना जा रहा है.
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