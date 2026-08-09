कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, बोलीं- कावड़ियों को अपमानित करने वाला 'विक्षिप्त दिमाग वाला'

संभल न्यूज/सुनील सिंह: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर संभल में इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना साजिद रशीदी पर तीखा हमला बोला है. शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों का अपमान करते हैं, वे पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने मौलाना साजिद रशीदी की मानसिकता को खुद आतंकी जैसी बताते हुए सुरक्षा एजेंसियों से उनके आतंकियों से जुड़े होने की आशंका के चलते उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है.