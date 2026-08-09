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कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, बोलीं- कावड़ियों को अपमानित करने वाला 'विक्षिप्त दिमाग वाला'

Kanwar Yatra controversy: मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कांवड़ियों को 'आतंकवादी' कहे जाने पर यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने मौलाना को मानसिक विक्षिप्त बताते हुए उनकी मानसिकता को आतंकी करार दिया और उनके आतंकियों से संबंधों की जांच की मांग की है. इस विवादित बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Aug 09, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:27 AM IST
कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, बोलीं- कावड़ियों को अपमानित करने वाला 'विक्षिप्त दिमाग वाला'

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