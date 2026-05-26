आपकी कुर्बानियां कबूल हों, दुआएं मंजूर हों... इन खूबसूरत संदेशों से दें अपनों को बकरीद की मुबारकबाद, खिल उठेंगे दिल

Bakrid 2026 wishes: पूरे देश की तरह यूपी में भी बकरीद का पर्व बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है. बकरीद को ईद-उल-अजहा भी कहा जाता है. बकरीद इस्लाम धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है. यह पर्व हर साल इस्लामी कैलेंडर के जुल हिज्जा महीने में मनाया जाता है और यह महीना इस्लामी वर्ष का अंतिम महीना होता है. इस त्योहार को दुनिया भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. आप भी अपनों को ईद-उल-अजहा (बकरीद) की मुबारकबाद घर बैठे ही दे सकते हैं.

1-तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाएं,हो आपका मुकद्दर इतना रोशन क,

आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए

बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं!

2- सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार

आपका हर पल हो खुशहाल, मुबारक हो आपको बकरीद का त्योहार, बकरीद की हार्दिक बधाई.

बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं!

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3-अल्लाह ने अता फरमाया है, एक बार फिर से बंदगी की राह पर चलाया है

अदा करना अपना फर्ज सभी के लिए, ईद-उल-अजहा खुशियां लाए आपके लिए.

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

4-कुर्बानी का त्योहार है, ईमान की पहचान है

अल्लाह की रहमत बनी रहे, यही दुआ बार-बार है

बकरीद मुबारक!

5-समंदर को मिले उसका किनारा,चांद को प्यारा सितारा

फूलों को भाए उसकी महक, दिल को मिले उसका हमसफर

आपको और आपके परिवार को बकरीद की ढेरों मुबारकबाद!

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

6-तुम्हारी हर ख्वाहिश खुदा मंजूर करे, हर कदम पर उसकी रजा मिले

गम का नामोनिशान मिट जाए,बस रहमत-ए-खुदा बरसती रहे

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

7-ईद का दिन है, अल्लाह का इनाम है, कुर्बानी से भरपूर, यह प्यार का पैगाम है.

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

8-जो भी मांगा सच्चे दिल से, वो मुकम्मल हो, ऐसी दुआओं से भरा, ये ईद का पैगाम हो।

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

9. इस ईद पर अल्लाह आप और आपके परिवार पर अपनी अनगिनत रहमतें बरसाए

प्यार और शांति आपके साथी बनें

ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!

10-आपकी कुर्बानियां कबूल हों, दुआएं मंजूर हों और इस पाक दिन पर दिल सुकून से भरा रहे। ईद मुबारक!

बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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