Amroha news: अमरोहा में सांड का आतंक! राह चलते युवक को उठाकर हवा में उछाला,  फिर वायरल वीडियो देख कांप उठे लोग

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आवारा पशुओं की समस्या एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां पर मंगलवार को एक आवारा सांड ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया. इस हमले का खौफनाक वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है ये घटना?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सैंदन गली थाना क्षेत्र के मोहल्ला मंसूरपुर पश्चिमी निवासी नदीम किसी कार्य से हसनपुर आया हुआ था. जब वह लालबाग रेतिया इलाके से गुजर रहा था, तभी एक आवारा सांड ने उसे निशाना बना लिया. सांड ने नदीम को सींगों से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया.अचानक हुए इस हमले से वहां हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे.

स्थानीय लोगों के अनुसार

स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद सांड को वहां से भगाया और घायल युवक को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, नदीम को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जारी है. घटना का पूरा वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे सांड ने अचानक युवक पर हमला कर दिया.

स्थानीय लोगों की प्रसाशन से मांग

फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन इस घटना ने नगर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कस्बे में लंबे समय से आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

