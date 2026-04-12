संभल में खौफनाक कांड; पत्नी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, फिर खुद थाने पहुंचकर पति ने कबूला जुर्म

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. यह मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के सिंघोली कल्लू गांव का है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद उसने शव को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिसकर्मी भी हैरान

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को कमरे के ताले की चाबी भी सौंप दी और पूरी घटना की जानकारी दी. आरोपी के इस कबूलनामे को सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया और महिला के शव को कब्जे में लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका और आरोपी की शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी.

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फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक विवाद, घरेलू कलह या अन्य कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही हत्या के पीछे की असली वजह का खुलासा किया जाएगा. इस निर्मम घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और लोग स्तब्ध हैं.

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