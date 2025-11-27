Advertisement
गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत

Sambhal Accident: हयातनगर थाना इलाके के रसूलपुर धतरा गांव के समीप गंगा एक्सप्रेसवे पर पिकअप और कार की आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 09:47 PM IST
Sambhal Accident: यूपी के संभल में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने सामने टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. टक्कर के बाद पिकअप में आग लग गई. 

पिकअप और कार में जोरदार टक्कर
बताया गया कि हयातनगर थाना इलाके के रसूलपुर धतरा गांव के समीप गंगा एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ है. गुरुवार रात करीब साढ़े सात बजे रोहित अपने पूरे परिवार के साथ बहजोई थाना क्षेत्र के पैतृक गांव बिसारू से नामकरण के कार्यक्रम में शामिल होकर आदमपुर के लिए लौट रहे थे. बहजोई के लहरावन से गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर गए. रसूलपुर धतरा के पास सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी. 

निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा
हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. इसमें अमरोहा के आदमपुर निवासी रोहित की पत्नी रेनू, बेटा भास्कर, बेटी रिया, बहन देववती, भाभी गीता और साले किशन का बेटा कपिल की मौत हो गई. रोहित और उनका बड़ा बेटा जय गंभीर रूप से घायल हुए हैं.  वहीं, पिकअप चालक और परिचालक की भी हालत गंभीर है. अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

नामकरण में शामिल होने गया था पूरा परिवार 
एएसपी कुलदीप सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे. क्षतिग्रस्त वाहनों को घटनास्थल से हटाया गया है. घर वालों ने बताया कि रोहित आदमपुर में ही रहते थे. यहां सराफा का काम करते थे. बिसारु में छोटे भाई डेविड के बेटे का नामकरण था. परिवार के साथ नामकरण में शामिल होने गए थे और लौटते समय हादसा हो गया. पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी कृष्ण कुमार विश्वनोई ने बताया कि चार घायलों का उपचार चल रहा है. हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. 

हापुड़ में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर 
वहीं, हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत चितौली अंडरपास के निकट हाईवे पर एक आई-20 कार में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी. इसके बाद कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर की रेलिंग में फंस गई. हादसे में चार लोगों के घायल होने की खबर है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को हाईवे से हटाया और हाईवे पर बाधित हुए आवागमन को सुचारू कराया.

यह भी पढ़ें : संभल में अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, शिकायत के बाद खाली होगी 90 बीघा सरकारी जमीन

यह भी पढ़ें : 1978 का ‘मौत वाला कुआं’ फिर खुला ! संभल में तराजू-बांधकर फेंके गए व्यापारी की हत्या की जांच दोबारा शुरू

