संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, 2 की हालत की गंभीर

सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां नखासा थाना इलाके के दीपा सराय इलाके में एक मकान की छत गिर गई. मकान की छत गिरने से इसमें मौजूद कई लोग चपेट में आ गये. बताया जा रहा है इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मकान की छत गिरने के बाद मची चीख-पुकार सुन पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला. मलबे से दो लोगों के शव मिले जो सगे भाई बताए जा रहे हैं तो वहीं दो अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मरने वाले दोनों भाइयों में एक 27 साल का मोहम्मद सज्जाद है. सज्जाद एक होटल में नौकरी करता था. सज्जाद के दो अन्य भाई मोहम्मद शहजाद और छोटा भाई फैज भी छत गिरने से मलबे में दब गए.

क्षेत्र के वार्ड सभासद अनीस अहमद ने भी घटना की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक परिवार में कुल छह भाई-बहन हैं. मकान की छत का हिस्सा गिरने से हुए इस हादसे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. बताया जा रहा है कि मकान में मानकों की परवाह किये बगैर कुछ निर्माण कराया जा रहा था इसी दौरान लापरवाही की वजह से हादसा हो गया.

