संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, 2 की हालत की गंभीर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2898859
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, 2 की हालत की गंभीर

Sambhal News: संभल में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और चीख पुकार मच गई. हादसे में दो सगे भाईयों की मौत की भी खबर है.

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 27, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, 2 की हालत की गंभीर

सुनील सिंह/संभलउत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां नखासा थाना इलाके के दीपा सराय इलाके में एक मकान की छत गिर गई. मकान की छत गिरने से इसमें मौजूद कई लोग चपेट में आ गये. बताया जा रहा है इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मकान की छत गिरने के बाद मची चीख-पुकार सुन पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला. मलबे से दो लोगों के शव मिले जो सगे भाई बताए जा रहे हैं तो वहीं दो अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

मरने वाले दोनों भाइयों में एक 27 साल का मोहम्मद सज्जाद है. सज्जाद एक होटल में नौकरी करता था. सज्जाद के दो अन्य भाई मोहम्मद शहजाद और छोटा भाई फैज भी छत गिरने से मलबे में दब गए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र के वार्ड सभासद अनीस अहमद ने भी घटना की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक परिवार में कुल छह भाई-बहन हैं. मकान की छत का हिस्सा गिरने से हुए इस हादसे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.  बताया जा रहा है कि मकान में मानकों की परवाह किये बगैर कुछ निर्माण कराया जा रहा था इसी दौरान लापरवाही की वजह से हादसा हो गया.

ये भी पढ़ें: संभल के शिव मंदिर से हटाई गई साईं प्रतिमा, अब विराजेंगे भगवान गणेश, जानें 14 साल बाद क्यों हुआ ये बदलाव

ये भी पढ़ें: संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल, 90 फीसदी घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sambhal latest news

Trending news

Shahjahanpur News
अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान
Sambhal latest news
संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत
aligarh news
मैंने अपनी मर्जी से शादी की... हिंदू लड़के से शादी करने के लिए सोफिया बनी सोनिया
Ayodhya news
यूपी की ऐतिहासिक इमारत की बदलेगी पहचान! अवध के तीसरे नवाब से जुड़ा है खास कनेक्शन
UPSSSC PET Admit Card 2025
उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए PET 2025 के एडमिट कार्ड
baghpat news
नाच-गाना, दावत और जुलूस.. घोड़ी के बच्चे का हुआ कुआं पूजन,बागपत में दिखा अनोखा नजारा
baghpat news
मां वैष्णो के दर्शन करने गया परिवार लेंडसलाइड की चपेट में आया, दो बहनों की हुई मौत
Lucknow news
लखनऊ में सबा करीम ने तोड़ी चुप्पी.. भारत-पाक मैच, BCCI और गांगुली पर खुलकर बोले
aligarh news
अलीगढ़ में ऑटोमेशन मोड पर होंगी 64 हजार स्ट्रीट लाइटें, अपने आप जलेंगी और बुझेंगी
Firozabad news
फिरोजाबाद में बाइक सवार पर गिरा हाईटेंशन तार, फिर जो हुआ वो 'चमत्कार' से कम नहीं!
;