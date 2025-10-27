अगर हिम्मत है तो.....सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची के बयान पर बड़ा पलटवार

Sambhal News: संभल दंगे में शामिल नाबालिग मुस्लिम दंगाइयों के एनकाउंटर के साध्वी प्राची के बयान पर सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क भड़क गए हैं. उन्होंने साध्वी प्राची के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है. उन्होंने साध्वी के बयान को साजिश के तहत दिया गया बताया.

मुस्लिमों के वोट पर क्या बोले बर्क

सपा सासंद ने कहा कि सरकार बयान की गहनता से जांच कर साध्वी प्राची पर तुरंत मुकद्दमा दर्ज करे. मुस्लिमों के वोट का अधिकार खत्म करने के साध्वी प्राची के बयान पर धमकी के अंदाज में बयान देकर कहा ....अगर हिम्मत है तो मुस्लिमों के वोट का अधिकार खत्म करके दिखाएं. वोट का अधिकार किसी की जागीर नहीं है ,हमारा संवैधानिक अधिकार है. इस तरह की बयानवाजी साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो और सख्त कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

साध्वी प्राची ने कहां दिया था आपत्तिजनक बयान

संभल की ऐतिहासिक 24 कोसीय परिक्रमा में साध्वी प्राची शनिवार को शामिल होने के लिए पुहंची थी. उन्होंने नसबंदी और एनकाउंटर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की ती. साध्वी के इस बयान पर सपा सासंद बर्क ने रविवार रात को अपने आवास पर प्रेस कॉफ्रेंस कर पलटवार किया. सांसद ने कहा कि अफसोस है कि साध्वी ने इस स्तर का गिरा हुआ बयान दिया है वह भी आजाद मुल्क के अंदर.

Sambhal News: चुनावी मैदान में संभल हिंसा के आरोपी जफर अली, जानिए किस पार्टी से उतरने की तैयारी

Meerut News: संगीत सोम का बवाली बयान बोले, बुर्के की आड़ में पनप रहा आतंकवाद-फर्जीवाड़ा, EC से कहा-चेहरा दिखाकर वोटिंग हो!

