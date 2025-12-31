Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3059658
Zee UP-UttarakhandSambhal

गायब किया तालाब! बुलडोज़र लेकर पहुंचे अधिकारी, भूमाफियाओं की करतूत देख हर कोई रह गया दंग

Sambhal News: संभल में सरकारी जमीनों और तालाबों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जो के लगातार खुलासे हो रहे है. अब सरकारी तालाब की करोड़ों की कीमत वाली  4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गायब किया तालाब! बुलडोज़र लेकर पहुंचे अधिकारी, भूमाफियाओं की करतूत देख हर कोई रह गया दंग

संभल न्यूज/सुनिल सिंह : संभल में सरकारी जमीनों और तालाबों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जो के लगातार खुलासे हो रहे है. अब सरकारी तालाब की करोड़ों की कीमत वाली  4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है.समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इक बाल महमूद के करीबी माने जाने वाले भू माफिया आरिफ और हिलाल के साथ ही बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर 4 बीघा सरकारी जमीन पर बने तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप है.

क्या हैं पूरी बात ?
दरअसल, सम्भल में सरकारी तालाब की 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने के बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व विभाग की टीम और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो 4 बीघा सरकारी तालाब गायब मिला. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भू माफियाओं द्वारा कब्जा लिए गए तालाब की पैमाईश कराकर पाट दिए गए तालाब की जेसीवी से खुदाई कराकर भू माफियाओं के अवैध कब्जे से सरकारी तालाब को मुक्त कराया है.

तालाब मौके पर मिला गायब
जब प्रशासन की टीम को सरकारी सपा विधायक इकबाल महमूद के करीबी भू माफिया आरिफ और हिलाल समेत बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर सरकारी तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप. धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व विभाग की टीम और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो 4 बीघा सरकारी तालाब गायब मिला।त

Add Zee News as a Preferred Source

माफियाओं पर प्रशासन की कार्यवाई 
सरकारी तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के बाद अब तहसील प्रशासन आरोपी भू माफियाओं आरिफ, हिलाल और कपिल सिंघल के खिलाफ कानूनी कार्य वाही की तैयारी कर रहा है.सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर पीले पंजे के लगातार शिकंजा कसे जाने से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें : नए साल से पहले आगरा मेट्रो ने रचा नया इतिहास, 4 नए अंडरग्राउंड स्टेशन पर ट्रायल सफल, मनकामेश्वर से सिकंदरा तक बने हैं चारों स्टेशन

मुनाफा छोड़िए मजदूरी भी नहीं निकल रही..! आलू की नगरी में किसानों का दर्द, फसल जोतने को मजबूर
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sambhal news

Trending news

Agra Metro Rail Project
नए साल से पहले आगरा मेट्रो ने रचा नया इतिहास, 4 नए अंडरग्राउंड स्टेशन पर ट्रायल सफल
Varanasi News
आधा चांद,डमरू और त्रिशूल जैसी फ्लडलाइट्स,तस्वीरों में देखें वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम
Deoria news
अरे भाई, मेरी बिल्ली देखा क्या?… देवरिया में बच्ची की खोज, 10 हज़ार इनाम का पोस्टर
Farrukhabad news
मुनाफा छोड़िए मजदूरी भी नहीं निकल रही..! किसानों का छलका दर्द, फसल जोतने को मजबूर
Barabanki News
छात्राओं को थाना आने की नहीं जरूरत, स्कूल की पेटिका में रखें शिकायतें, पुलिस की पहल
dehradun news
देहरादून में अवैध खनन पर विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, भंडारण का ई-रवन्ना पोर्टल सस्पेंड
UP Politics
UP में योगी कैबिनेट विस्तार के संकेत, जल्द ही बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन
mirzapur news
थाने के बाहर "ओके मारब कट्टा निकाल के" गाने पर बनाई रील, पुलिस ने भेजा हवालात
Azamgarh Encounter
आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का हाफ एनकाउंटर, गाजियाबाद मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार
bijnor news
'इन्फ्लुएंसर मीट' पर टिप्पणी बनी जानलेवा! महिला इन्फ्लुएंसर को गोली मारने की धमकी