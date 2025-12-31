गायब किया तालाब! बुलडोज़र लेकर पहुंचे अधिकारी, भूमाफियाओं की करतूत देख हर कोई रह गया दंग

संभल न्यूज/सुनिल सिंह : संभल में सरकारी जमीनों और तालाबों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जो के लगातार खुलासे हो रहे है. अब सरकारी तालाब की करोड़ों की कीमत वाली 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है.समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इक बाल महमूद के करीबी माने जाने वाले भू माफिया आरिफ और हिलाल के साथ ही बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर 4 बीघा सरकारी जमीन पर बने तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप है.

क्या हैं पूरी बात ?

दरअसल, सम्भल में सरकारी तालाब की 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने के बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व विभाग की टीम और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो 4 बीघा सरकारी तालाब गायब मिला. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भू माफियाओं द्वारा कब्जा लिए गए तालाब की पैमाईश कराकर पाट दिए गए तालाब की जेसीवी से खुदाई कराकर भू माफियाओं के अवैध कब्जे से सरकारी तालाब को मुक्त कराया है.

तालाब मौके पर मिला गायब

जब प्रशासन की टीम को सरकारी सपा विधायक इकबाल महमूद के करीबी भू माफिया आरिफ और हिलाल समेत बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर सरकारी तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप. धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व विभाग की टीम और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो 4 बीघा सरकारी तालाब गायब मिला।त

माफियाओं पर प्रशासन की कार्यवाई

सरकारी तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के बाद अब तहसील प्रशासन आरोपी भू माफियाओं आरिफ, हिलाल और कपिल सिंघल के खिलाफ कानूनी कार्य वाही की तैयारी कर रहा है.सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर पीले पंजे के लगातार शिकंजा कसे जाने से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

