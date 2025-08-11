Sambhal News: उधारी का तगदा नहीं अवैध संबंध थी वजह, युवक की क्रूरता से हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा
Sambhal News: उधारी का तगदा नहीं अवैध संबंध थी वजह, युवक की क्रूरता से हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

Sambhal News In Hindi: संभल में बीते दिन हुई युवक की क्रूरता से हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. युवक का मर्डर उधार के तगादे के चलते नहीं बल्कि अवैध संबंध में ब्लैकमेलिंग को लेकर किया गया था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:53 AM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

संभल/सुनील सिंह: संभल जिले के चंदोसी थाना इलाके में बीते रविवार को युवक की क्रूरता से हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. युवक अनीश उर्फ समीर की हत्या उधार की रकम के तगादे को लेकर नहीं बल्कि 4 बच्चों की मां सितारा ने अवैध संबंधों में युवक की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अपने पति के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने युवक की हत्यारोपी 4 बच्चों की मां सितारा और उसके पति भूरे को गिरफ्तार कर लिया है.

विस्तार से जानिए पूरा मामला
बता दे , बीते रविवार को चंदोसी थाना इलाके के लक्ष्मण गंज मोहल्ले के रहने वाले अनीश उर्फ समीर को मोहल्ले के ही रहने वाले भूरे और उसकी पत्नी सितारा के द्वारा आधी रात को घर बुलाकर अनीश के साथ क्रूरता से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था , लहूलुहान हालत में घर पहुंचे अनीश ने कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया था .

पुलिस ने महिला और उसके पति को हिरासत में लिया
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 4 बच्चों की मां सितारा और उसके पति भूरे को हिरासत में लिया था. मृतक अनीश के पिता मुस्तकीम ने भूरे पर अनीश के 6 लाख की उधार रकम के तगादे को लेकर अनीश की हत्या का आरोप लगाया था .

पूछताछ में चौंकाना वाला खुलासा
पुलिस ने अनीश की हत्या के आरोप में हिरासत में ली गई सितारा और उसके पति भूरे से पूछताछ कि तो मामला चौंकाने वाला निकला. पुलिस पूछतांछ में सितारा ने पुलिस को बताया कि अनीश और उसका पति भूरे दोनों फेरी लगाकर त्रिपाल बेचने का काम करते थे. फेरी के काम से भूरे अक्सर कई कई दिन घर से बाहर रहता था. इस बीच अनीश ने उसके घर में आना जाना शुरू कर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए. अनीश पिछले 3 साल से उसे ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाए हुए था. जिसकी वजह से मोहल्ले में उनके परिवार की काफी बदनामी हो रही थी .

बनाया हत्या का प्लान, क्रूरता से किया मर्डर
बदनामी से परेशान होकर सितारा ने अपने पति भूरे को सारी बात बताकर अनीश से छुटकारे के लिए उसकी हत्या का प्लान बनाकर प्लान के तहत अनीश को आधी रात को घर बुलाकर क्रूरता से मारपीट कर घायल कर दिया , घायल हालत में घर पहुंचे अनीश ने दम तोड़ दिया. सितारा और उसके पति भूरे ने अनीश की हत्या बेहद क्रूरता से की. प्लास से अनीश के मुंह से 4 दांत उखाड़ लिए गए. शरीर को पेचकस से गोदने के साथ लोहे की रॉड से पीटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था.

