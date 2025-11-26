1978 का ‘मौत वाला कुआं’ फिर खुला ! संभल में तराजू-बांधकर फेंके गए व्यापारी की हत्या की जांच दोबारा शुरू

संभल न्यूज/सुनिल सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल शहर के 1978 के दंगों से जुड़े बहुचर्चित मामले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. करीब 46 साल पहले हुए इस साम्प्रदायिक तनाव में परचून व्यापारी रामशरण रस्तोगी की हत्या कर उनके शव को तराजू और बाट बांधकर एक कुएं में फेंक दिया गया था. अब उसी कुएं की खुदाई बुधवार से शुरू कर दी गई है, ताकि सत्य सामने लाया जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

क्या है पूरी कहानी ?

यह कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी, महमूद खां सराय के मुख्य बाजार में स्थित है. दशकों से बंद पड़े इस कुएं को अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों द्वारा खोला गया और मिट्टी-स्लज की सफाई शुरू की गई. माना जा रहा है कि कुएं में संभावित साक्ष्यों या अवशेषों की तलाश की जा रही है.

डीएम–एसपी के निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई तेज

संभल हिंसा की बरसी 24 नवंबर 2024 को जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने इलाके का निरीक्षण किया था. इसी दौरान अधिकारियों ने कुएं के सामने स्थित दुकान पर मृतक के भतीजे सुशील रस्तोगी से बातचीत की थी. उनकी शिकायत और परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुएं की खुदाई का निर्णय लिया गया.

इसके बाद डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार तथा पालिका ईओ डॉ. मणिभूषण तिवारी को खुदाई कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. बुधवार को दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों ने कुएं को खोलकर खुदाई शुरू की।.

अधिकारियों की निगरानी में जारी खुदाई

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने पुष्टि की कि जांच अधिकारीगण 24 नवंबर को हिंसा की बरसी पर फुट पेट्रोलिंग के दौरान इस कुएं तक पहुंचे थे और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के बाद खुदाई के आदेश दिए गए. उन्होंने कहा कि यह कुआं शहर के साम्प्रदायिक इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है और छुपा सच उजागर करने के लिए खुदाई आवश्यक थी.

