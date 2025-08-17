माफियाओं की तोड़ी कमर, कुर्क की 800 करोड़ की संपत्ति, दबंग IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक
माफियाओं की तोड़ी कमर, कुर्क की 800 करोड़ की संपत्ति, दबंग IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक

IPS Krishna Kumar Bishnoi: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को नवाजा गया है. आइए जानते हैं उनको ये मेडल किन कामों की वजह से मिला है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:33 PM IST
IPS krishna kumar bishnoi
IPS krishna kumar bishnoi

Excellent Service Medal: संभल के एसपी कृष्ण कुमार, STF के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ला और आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को स्वतंत्रता दिवस पर 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक' से सम्मानित किया गया है.  उन्हें उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए यह पुरस्कार मिला है. यह सम्मान पाने वाले वह उत्तर प्रदेश के अकेले आईपीएस अधिकारी हैं. आइए जानते हैं कौन है आईपीएस कृष्ण बिश्नोई ? 

800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क
एसपी बिश्नोई अब तक 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की माफियाओं की संपत्ति कुर्क करवा चुके हैं. मेरठ में प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने 5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की कोठी ध्वस्त कर अपनी सख्त छवि बनाई.  संभल हिंसा के दौरान इनकी सूझ बुझ के कारण जल्द ही हिंसा पर काबू पा लिया गया और उसके बाद की गई कार्यवाही इतिहास बन गई.  इसके अलावा योगेश भदौड़ा, भूपेंद्र बाफर, विनोद उपाध्याय, राजन तिवारी, जवाहर यादव, कमलेश यादव और अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियां कुर्क कीं

10 साल से सक्रिय बीमा गिरोह का पर्दाफाश 
बता दें कि कृष्ण कुमार बिश्नोई के कुशल नेतृत्व में 18 जनवरी 2025 से अब तक 17 विभिन्न मामलों में सम्भल पुलिस द्वारा 68 लोगों को गिरफ्तार कर 100 करोड़ से अधिक धनराशि की धोखाधड़ी में 10 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय बीमा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. यह गिरोह विभिन्न माध्यम से मरणासन्न अथवा नजदीक समय में मरे लोगों को ढूंढ़कर तथा बीमा कम्पनियों व बैंक कर्मचारियों से साठगांठ कर ऐसे व्यक्ति का फर्जी बीमा कर सारी बीमित राशि हड़प लेते थे.  करोड़ों की बीमा राशि हड़पने के लिए इस गिरोह द्वारा कई लोगों की हत्या करने और मृत लोगों के नाम पर फाईनेस कम्पनियों से साठगांठ कर नये ट्रैक्टर भी फाईनेंस कराये जाते थे. 

चोरी के ट्रैक्टर बरामद
इनके नेतृत्व में फर्जी फाइनेंस और बीमा कागजात के जरिए गिरोह द्वारा विभिन्न राज्यों से खरीदे गए 27 ट्रैक्टर भी बरामद किए गए. इनमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं. संभल हिंसा के दौरान एसपी बिश्नोई की सूझबूझ से हालात बिगड़ने से पहले ही काबू पा लिया गया था.  उन्होंने कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य कर दी.

माफियाओं के प्रति कड़ा रूख
मेरठ में अंडर ट्रेनिंग के दौरान ही माफियाओं के प्रति अपने कड़े रूख को दिखा दिया था. 5 लाख के इनामी गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की मेरठ स्थित आलीशान कोठी को जमींदोज करवाकर शुरू से शासन चिह्नित माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को ध्यान बना लिया था. मेरठ के ही अन्य शासन चिह्नित माफिया योगेश भदौड़ा एवं भूपेन्द्र बाफ़र की भी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर गैंगस्टर में अटैच करवाया था. मेरठ में रहते हुए किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ बेहतर समन्वय के लिए काफ़ी तारीफ़ हुई थी. 

नशे के नेटवर्क पर भी शिकंजा
बिश्नोई ने स्मैक की तस्करी में लिप्त गिरोहों पर कार्रवाई कर बड़ी संपत्ति कुर्क की थी. ‘स्मैक किंगपिन’ पंडिताइन की 13 करोड़ और मंजू निषाद की 33 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी.  मेरठ में किसान आंदोलन के दौरान किसानों से समन्वय स्थापित करने और विवाद सुलझाने में भी उनकी भूमिका सराही गई.  अन्य भूमाफिया भृगुनाथ सिंह एवं ओमप्रकाश पांडेय जैसे अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाही की.

चिन्हित माफियाओं की संपत्तियां भी खंगाली
मुजफ्फरनगर में एएसपी के रूप में तैनाती के बाद सुशील मूँछ और संजीव जीवा जैसे शासन चिन्हित माफियाओं की संपत्तियां भी खंगाली थी. सुशील मूँछ को 20 साल पहले के मामले में जेल भेजा.

संभल हिंसा को किया शांत
संभल हिंसा के दौरान समय रहते सूझ बूझ का परिचय देते हुए हिंसा को बहुत ही कम समय में शांत किया. पूर्व की तरह हिंसा को बाजारों एवं हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ़ नहीं बढ़ने दिया जिससे संभल शहर को सांप्रदायिक हिंसा की तरफ़ बढ़ने से रोका और कुछ ही घंटों में हिंसा पर काबू पा लिया.

भूमाफिया जवाहर यादव की 416 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
गोरखपुर में शासन चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय और राजन तिवारी के ख़िलाफ़ की गई कार्यवाही क़ाबिले तारीफ़ रही है. विनोद उपाध्याय के गुलरिया स्थित कोठी को ध्वस्त करवाया और कुछ दिन बाद एसटीएफ द्वारा एक लाख के इनामिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया. भूमाफिया जवाहर यादव की 416 करोड़ की संपत्ति एवं कमलेश यादव की 195 करोड़ की संपत्ति, अभिषेक यादव की 103 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की. स्मैक किंगपिन पंडिताइन की 13 करोड़ एवं स्मैक की दूसरी किंगपिन मंजू निषाद की 33 करोड़ की संपत्ति भी गैंगस्टर के तहत कुर्क की. 

आगरा कमिश्नरेट की महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति को उत्कृष्ट सेवा पदक
आगरा कमिश्नरेट की महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति द्वारा अपने सेवाकाल में वर्तमान तक अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण व अन्तराष्ट्रीय खेल में 1 स्वर्ण पदक अर्जित किया गया हैं.  वहीं 18 जून से 22 जून तक वियतनाम में आयोजित एशियन चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये भारत का प्रतिनिधित्व कर 50 किग्रा. भारवर्ग में स्वर्ण पदक अर्जित किया.  विश्व स्तर पर यूपी पुलिस, राज्य और देश को गौरवान्वित करने पर उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है.

छांगुर शाह का सिंडीकेट खत्म करने पर पदक 
बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सिंडीकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ़ छांगूर शाह उर्फ़ पीर बाबा की जांच करने वाले एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ला को भी उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है.

