यूपी के इस जिले में IT की सबसे बड़ी रेड, मीट कारोबारी हाजी ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी, जानें अब तक क्या-क्या मिला?

Sambhal IT Raid Update: संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मीट कारोबारी हाजी ब्रदर्स की मीट फैक्ट्री पर शिकंजा कस गया. कारोबारी के आवास के अलावा 12 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है. IT, GST, CBI की ये कार्रवाई चार दिनों से जारी है. सूत्रों के मुताबिक, बोगस फर्मों के माध्यम से पशुओं की खरीद फरोख्त और विदेशी धन अवैध तरीके से खपाने के सबूत मिले हैं.

यूपी में आईटी की सबसे बड़ी रेड

सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट्री के कर्मचारी और रिश्तेदारों के नाम होने समेत विदेशी धन को अवैध तरीके से खपाने के सुबूत मिले है. यूपी में IT की ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है. सरायतरीन के मीट कारोबारी हाजी इमरान, हाजी इरफान के घर और चिमियावली स्थित मीट फैक्टरी में आयकर टीम ने गुरुवार को चौथे दिन भी जांच पड़ताल की. जांच में आयकर टीम को करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन मिले हैं.

बेशकीमती हैं ये संपत्तियां

छापेमारी के दौरान पुलिस और पीएसी के जवानों का पहरा दिखाई दिया. कर्मचारी और एक रिश्तेदार के घर की छानबीन मंगलवार की शाम को पूरी कर ली गई थी, लेकिन कारोबारियों के घर और फैक्टरी पर छानबीन जारी है. फैक्टरी में 100 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर हैं. सूत्रों के मुताबिक, मीट कारोबारियों के करीबी लोग भी आयकर के निशाने पर हैं. कई संपत्तियों के दस्तावेज ऐसे मिले हैं, जिनकी सही जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है. जबकि यह संपत्तियां बेशकीमती हैं.

