संभल: होली पर नहीं बदलेगा नमाज का वक्त, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का बड़ा ऐलान

संभल/सुनील सिंह: होली के दिन विवादित जामा मस्जिद में रमजान की नमाज अपने तय वक्त पर ही अदा की जाएगी. जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने स्पष्ट किया कि मस्जिद में रोजाना दोपहर 1:40 बजे नमाज होती है और उसी समय नमाज अदा की जाएगी. उन्होंने कहा कि नमाज के समय से पहले ही होली का मुख्य कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, इसलिए समय बदलने की जरूरत नहीं है.

विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बयान जारी कर बताया कि मस्जिद में दोपहर 1:40 बजे नमाज होती है और होली का कार्यक्रम उससे पहले ही संपन्न हो जाता है. उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर होली के जुलूस को नमाज के मार्ग से नहीं गुजरने दिया जाएगा और नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते से आने की हिदायत दी गई है.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन की ओर से नमाज का समय बदलने का कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है, तो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस पर विचार करेगी. मुस्लिम धर्मगुरु गुलाम साबिर ने भी होली के दिन सभी मस्जिदों में तय वक्त पर नमाज अदा करने की बात दोहराई. उनका कहना है कि नमाज निर्धारित समय पर ही अदा की जानी चाहिए, तभी वह मान्य होती है. साथ ही उन्होंने होली के मद्देनजर मस्जिदों को कवर किए जाने और सुरक्षा इंतजाम करने के लिए प्रशासन की सराहना की और इसे शांति व सौहार्द बनाए रखने की दिशा में अच्छा कदम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पिछले वर्ष होली से पहले तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के बयान और महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे द्वारा होली के दिन नमाज का समय बदलने की मांग के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया था. इस बार भी इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब मस्जिद कमेटी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है.

और पढे़ं:

संभल: दरगाह में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, ड्रोन से शूट कर रहे क्रिएटर पर डंडों से हमला, जान से मारने की धमकी

'विरोधियों को फंसाने के लिए', बेटे ने रची मां की हत्या की साजिश! दो महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!