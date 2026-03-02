संभल: होली पर नहीं बदलेगा नमाज का वक्त, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का बड़ा ऐलान

Sambhal Holi 2026: संभल में होली के दिन विवादित जामा मस्जिद में रमजान की नमाज अपने तय समय पर ही अदा की जाएगी. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने साफ कर दिया है कि नमाज का वक्त नहीं बदला जाएगा.
संभल/सुनील सिंह: होली के दिन विवादित जामा मस्जिद में रमजान की नमाज अपने तय वक्त पर ही अदा की जाएगी. जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने स्पष्ट किया कि मस्जिद में रोजाना दोपहर 1:40 बजे नमाज होती है और उसी समय नमाज अदा की जाएगी. उन्होंने कहा कि नमाज के समय से पहले ही होली का मुख्य कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, इसलिए समय बदलने की जरूरत नहीं है.
विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बयान जारी कर बताया कि मस्जिद में दोपहर 1:40 बजे नमाज होती है और होली का कार्यक्रम उससे पहले ही संपन्न हो जाता है. उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर होली के जुलूस को नमाज के मार्ग से नहीं गुजरने दिया जाएगा और नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते से आने की हिदायत दी गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन की ओर से नमाज का समय बदलने का कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है, तो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस पर विचार करेगी. मुस्लिम धर्मगुरु गुलाम साबिर ने भी होली के दिन सभी मस्जिदों में तय वक्त पर नमाज अदा करने की बात दोहराई. उनका कहना है कि नमाज निर्धारित समय पर ही अदा की जानी चाहिए, तभी वह मान्य होती है. साथ ही उन्होंने होली के मद्देनजर मस्जिदों को कवर किए जाने और सुरक्षा इंतजाम करने के लिए प्रशासन की सराहना की और इसे शांति व सौहार्द बनाए रखने की दिशा में अच्छा कदम बताया.
गौरतलब है कि पिछले वर्ष होली से पहले तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के बयान और महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे द्वारा होली के दिन नमाज का समय बदलने की मांग के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया था. इस बार भी इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब मस्जिद कमेटी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है.
