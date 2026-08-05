संभल ​हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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Sambhal Violence Final Report: संभल हिंसा मामले की फाइनल रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने विधानसभा के समक्ष पेश कर दिया है. न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है. इसमें बताया गया कि संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा था. आयोग ने सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया है. रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई, इसके बाद हिंसा हो गई.
24 नवंबर 2024 को भड़की थी हिंसा
बता दें कि यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के अदालती सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इसमें पथराव और गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. पुलिस के दर्जनों वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी गई थी. पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. अब न्यायिक आयोग ने 450 पृष्ठों की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया है. इसमें हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया है.
मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं
न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थीं. इस हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हो गए, सात को गोली भी लगी थी. हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की थी. न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावी और संयमित बताया है. साथ ही आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अदालत के आदेशों के सम्मान और कानून के पालन पर जोर दिया है.
पुलिस प्रशासन की सराहना
इतना ही नहीं न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है. रिपोर्ट में बताया गया कि पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और संयमित कार्रवाई के चलते स्थिति को समय रहते काबू कर लिया गया. वरना सांप्रदायिक दंगा हो सकता था. रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस के हथियारों को छीन लिया गया. साथ उपद्रवी अपने साथ हथियार लेकर आए थे. ताकि तनाव फैलाया जा सके.
1978 दंगे का जिक्र
न्यायिक रिपोर्ट में संभल में 1978 के दंगे का भी जिक्र किया गया है. खास बात ये है कि न्यायिक आयोग ने भविष्य में इस तरह के दंगे न हों, इसके लिए कई सुझाव भी दिए हैं. कहा है कि कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है और भीड़ के माध्यम से कानून बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा सकती.