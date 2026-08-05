संभल ​हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

24 नवंबर 2024 को भड़की थी हिंसा

बता दें कि यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के अदालती सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इसमें पथराव और गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. पुलिस के दर्जनों वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी गई थी. पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. अब न्यायिक आयोग ने 450 पृष्ठों की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया है. इसमें हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया है.