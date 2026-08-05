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संभल ​हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Sambhal Violence Final Report: संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर पथराव कर दिया गया था. हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी. कई घायल हो गए थे.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 05, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:05 PM IST
संभल ​हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Image Credit: फाइल फोटो

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