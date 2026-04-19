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संभल में ‘लैंड बैंक’ पहल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, अवैध कब्जों पर रोक की उम्मीद के साथ उठे सवाल

Sambhal News: संभल में “लैंड जिहाद” जैसे विवादित मुद्दों के बीच जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया द्वारा लैंड बैंक स्थापित करने की पहल चर्चा का विषय बन गई है. इस पहल का उद्देश्य जिले की सभी सरकारी जमीनों और संपत्तियों का डिजिटल और व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:25 PM IST
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संभल में ‘लैंड बैंक’ पहल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, अवैध कब्जों पर रोक की उम्मीद के साथ उठे सवाल

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल में “लैंड जिहाद” जैसे विवादित मुद्दों के बीच जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया द्वारा लैंड बैंक स्थापित करने की पहल चर्चा का विषय बन गई है. इस पहल का उद्देश्य जिले की सभी सरकारी जमीनों और संपत्तियों का डिजिटल और व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि उन पर होने वाले अवैध कब्जों को रोका जा सके. इस फैसले को लेकर जिले में हिंदू और मुस्लिम समुदायों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देखने को मिल रही हैं.

क्या है मामला ? 
दरअसल, संभल के हिंदू समुदाय ने लैंड बैंक की इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी जमीनों का पूरा ब्यौरा एक जगह उपलब्ध होगा, जिससे दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी होगी.

सरकारी संपत्तियों की होगी निगरानी
लैंड बैंक के तहत जिले के हर क्षेत्र की सरकारी जमीनों, तालाबों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. यह डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या कब्जे की स्थिति में तुरंत जांच और कार्रवाई संभव हो सकेगी. प्रशासन का दावा है कि यह पहल जमीन संबंधी विवादों को कम करने में भी मददगार साबित होगी.

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मुस्लिम समुदाय में दिखी असहजता
वहीं, इस पहल को लेकर मुस्लिम समुदाय में असहजता देखने को मिली. कई स्थानीय मुस्लिमों ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने सरकार पर ही सवाल उठाए. उनका कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के लिए केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि सिस्टम की भी जिम्मेदारी है.

रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर भी उठी आवाज
मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मांग की कि लैंड बैंक के साथ-साथ सरकार को रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों द्वारा गरीबों के साथ की जा रही जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उनका कहना है कि केवल सरकारी जमीनों की निगरानी से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा.

कुछ लोगों ने किया समर्थन भी
हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस पहल को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि यदि इसका उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए, तो यह सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड की राजनीति में 'चारधाम' की एंट्री! 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह पर कांग्रेस, BJP ने बताया 'खोट वाली राजनीति'
 

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