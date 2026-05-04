संभल में आसमानी बिजली का कहर, मकान की छत गिरने से किशोरी की मौत, माता-पिता गंभीर रूप से घायल

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां के जुनावई थाना क्षेत्र में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान की छत भरभराकर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, यह घटना जुनावई थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव की है. मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात जब पूरा परिवार अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे मकान की छत पर जा गिरी. बिजली का झटका इतना जोरदार था कि पक्के मकान की छत पूरी तरह से ढह गई. कमरे में सो रहा परिवार कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वे भारी मलबे और ईंटों के ढेर के नीचे दब गए.

पड़ोसियों ने मलबे से निकाला बाहर

बिजली गिरने और छत ढहने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत शुरू की. घंटों की मेहनत के बाद मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला गया. दुर्भाग्यवश, मलबे में दबने से परिवार की किशोरी की सांसें थम चुकी थीं. वहीं, उसके पति और पत्नी (किशोरी के माता-पिता) को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया.

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पुलिस की कार्रवाई और स्वास्थ्य अपडेट

हादसे की सूचना मिलते ही जुनावई थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मृतक किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया है ताकि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाई जा सके.

गांव में पसरा सन्नाटा

काशीपुर गांव में हुई इस आकस्मिक घटना से हर कोई स्तब्ध है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो. ग्रामीण अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गरीब पीड़ित परिवार का मकान पूरी तरह नष्ट हो चुका है और उनकी बेटी भी छिन गई है, ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा और आर्थिक मदद दी जाए.

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