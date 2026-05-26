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ललितपुर-संभल से कुशीनगर तक कई बड़े हादसे, गंगा एक्सप्रेसवे पर दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत; 7 से ज्यादा लोगों की मौत

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बाराबंकी, ललितपुर, संभल, अलीगढ़, चंदौली और कुशीनगर में दर्दनाक हादसे हुए हैं. इन सड़क हादसों में सात से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. वहीं कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल  है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 26, 2026, 10:19 AM IST
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UP Road Accident
UP Road Accident

UP Road Accident: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं. जिन जिलों में यह सड़क हादसे हुए हैं, उनमें उन्नाव, बाराबंकी, ललितपुर, संभल, अलीगढ़, चंदौली और कुशीनगर शामिल है. इन हादसों में सात से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल  है. पहले बात करेंगे ललितपुर की, यहां एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन भाइयों सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बांसी कस्बे के पेट्रोल पंप के पास की है. 

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार भाइयों को कुचला
पुलिस का कहना है कि भोपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर तीन भाई अपनी बाइक पर सवार होकर घर वापस जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को कुचल दिया. इस घटना में बाइक सवार तीनों भाई और कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए ,जिन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां उपचार के दौरान चारों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है.

गंगा एक्सप्रेस वे पर फिर बड़ा हादसा
संभल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे नहीं थम रहे हैं. यहां कैला देवी क्षेत्र के खिरनी के पास तेज रफ्तार दो कारों की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई. जिससे पिता और पुत्री की मौत हो गई. जबकि दो की हालत नाजुक बनी हुई है. इलाज के दौरान मृतक युवती के पिता की मौत हो गई है. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था. 
 
मृतकों की पहचान 30 वर्षीय यामनी निवासी हरिनगर वेस्ट दिल्ली और उसके पिता डॉ. अरविंद कुमार के रूप में हुई है. जबकि,  घायलों में मृतक डॉ. अरविंद कुमार की पत्नी मोना (50), उनकी 32 वर्षीय बेटी प्रिया और सुक्छरीता (1.5) हैं. सभी चंदौसी से दिल्ली जा रहे थे. तभी हादसे का शिकार हो गए. 

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सड़क हादसे में राहगीर की मौत
अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में भी सड़क हादसे में राहगीर की जान चली गई है. जिससे गुस्साएं ग्रामीणों ने मिट्टी से भरे डंपर में आग लगा दी. बताया जा रहा है कि डंपर की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

चंदौली में भीषण सड़क हादसा
चंदौली में भी बड़ा हादसा हुआ है. यहां अंतिम संस्कार के लिए शव ले जा रहे वाहन हादसे का शिकार हो गई. आगे जा रही ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मैजिक सवार 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. चीख पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने सदर कोतवाली पुलिस को सुचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मैजिक से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

चार लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए शव को वाराणसी लेकर जा रहे थे. सभी भगवानपुर कैमूर बिहार के हैं. यह घटना सदर कोतवाली के झांसी गांव के समीप की है.

तेज रफ्तार डंपर ने अज्ञात वाहन को मारी टक्कर 
चंदौली में तेज रफ्तार डंपर ने आगे चल रही अज्ञात वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद डंपर चालक व खलासी केबिन में फंस गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और चालक के साथ खलासी को बाहर निकाला. फिर दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां ड्राइवर नृपेंद्र सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. यह घटना सैयदराजा थाना क्षेत्र के एनएच 19 की है.

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई
वहीं, कुशीनगर में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई. टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. यह घटना विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गोडरिया बड़ी गंडक नहर की है. 

यह भी पढ़िए: Unnao Bus Accident: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी दिल्ली से बिहार जा रही बस; 5 यात्रियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल

यह भी पढ़िए: Barabanki Accident: सुल्तानपुर हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार इनोवा कार, 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 की हालत गंभीर

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