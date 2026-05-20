शर्मनाक! 60 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप, संभल में पति को शराब लेने भेजा, सोते समय दरिंदगी

Sambhal News: संभल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. ईंट भट्टे पर कोठरी में सो रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गए. खून से लथपथ दुष्कर्म पीड़ित बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दुष्कर्म पीड़ित बुजुर्ग महिला के पति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, बदायूं जिले के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ काफी समय से संभल में ईंट भट्ठे पर चौकीदारी कर रहे थे. उनकी पत्नी भी साथ रहती थी. पीड़ित पति का आरोप है कि मंगलवार देर रात भट्टा मालिक विकास अपने दो साथियों के साथ गाड़ी में वहां पहुंचा और बातचीत के दौरान उसे शराब लाने के बहाने वहां से भेज दिया. जैसे ही वह शराब लेने के लिए वहां से निकला, तीनों आरोपियों ने उसकी पत्नी को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की.

मारपीट के बाद फरार हो गए आरोपी

आरोप है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट की. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. खून से लथपथ महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उसका इलाज चल रहा है. आरोप है कि जब पीड़ित पति को पता चला तो उसने ​पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. आरोप है कि तीनों आरोपी समझौते का दबाव बना रहे हैं. साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

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एएसपी ने दो टीमें गठित कीं

वहीं, पूरे मामले में ASP उत्तरी कुलदीप सिंह ने कहा कि "कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि भट्टे पर एक महिला काम करती है, उसके साथ कुछ अपराध किया गया है. अपराध सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है. महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है और अपराध पंजीकृत किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं."

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