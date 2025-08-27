Sambhal News: मुस्लिमों ने भगवान गणेश को चढ़ाए 200 किलो लड्डू, गणेश चतुर्थी पर पेश की धार्मिक सौहार्द की गजब मिसाल
Ganesh Chaturthi 2025: पूरे देश में आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति की स्थापना की जा रही है. और गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई है वहीं संभल में मुस्लिमों ने गजब भक्ति दिखाई. मुस्लिमों ने 200 किलो बूंदी के लड्डू का भोग चढ़ाया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 27, 2025, 06:10 PM IST
संभल: सुनील सिंह/संभल: गणेश चतुर्थी के साथ ही आज 27 अगस्त से गणेश जन्मोत्सव की शुरूआत हो चुकी है. मंदिरों ही नहीं गली-मोहल्लों और घरों में भी गणपति की स्थापना की जा रही है. बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेश के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे. संभल में मुस्लिमों ने भी हिंदुओं के इस त्योहार में भक्ति और धार्मिक सौहार्द की गजब मिसाल  पेश की. 

चंदौसी में मुस्लिमों ने चढ़ाया 200 किलो का लड्डू 
गणेश चतुर्थी के अवसर पर संभल के चंदौसी में मुस्लिमों ने भी गजानन की गजब भक्ति दिखाई. गणेश चतुर्थी पर चंदौसी में मुसलमानों ने प्रसिद्ध गणेश मंदिर में भगवान गणपति को 2 क्विंटल बूंदी के विशाल लड्डू का भोग  लगाया. मुस्लिम समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों लगाते हुए और नाचते-गाते बूंदी का विशाल लड्डू गणेश मंदिर लेकर पहुंचे और गणपति को भोग लगाया.

ASP अनुज चौधरी ने मंदिर में भक्तों की एंट्री व्यवस्था संभाली
चंदौसी के गणेश मंदिर के बाहर भक्तों की एंट्री की व्यवस्था चर्चित सुपर कॉप ASP अनुज चौधरी खुद संभालते हुए दिखाई दिये. मंदिर में एंट्री व्यवस्था के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही काफी इंतजाम किये थे लेकिन भारी भीड़ की वजह से जब पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूलते नजर आए तो एएसपी अनुज चौधरी खुद भक्तों की एंट्री को नियंत्रित करते हुए दिखाई दिये. 

