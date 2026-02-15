कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....

संभल/सुनील सिंह: यूपी के संभल की मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ में हरिद्वार से गंगाजल लाने पर शुरू हुआ घमासान थम नहीं रहा है. संभल के मौलाना तमन्ना मलिक पर बुरी तरह बिफरे नजर आ रहे हैं. बुर्के पहनकर कांवड़ में गंगाजल लेकर आने वाली मुस्लिम तमन्ना मलिक को RSS की महिला बता रहे हैं जिसे ट्रेनिंग के बाद बुर्का पहनाकर कांबड लेकर भेजा गया है.

क्या है मौलानाओं का तर्क

मौलाना तर्क दे रहे हैं कि यदि महिला मुस्लिम है ..लेकिन हिंदू से शादी की है तो महिला मुस्लिम नहीं रही. मौलाना शिव भक्त तमन्ना मलिक के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से भी नहीं चूक रहे हैं. मौलाना साफ ऐलान कर रहे है वह कुछ भी पहनकर कांवड़ लेने जाए. हमें कोई सरोकार नहीं और वह हमारे समाज की नहीं है.

तमन्ना के खिलाफ की FIR मांग

मुस्लिम मांग कर रहे है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमन्ना ने कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन किया है या नहीं. उसकी शादी हिन्दू युवक से रजिस्टर्ड है या नहीं. अगर नहीं है तो तमन्ना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए. कई लोगों का कहना है कि कांवड़िए की सेवा कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है. अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो बुर्क की कोई जरुरत नहीं है. ये किसी तरह की साजिश नजर आ रही है.

मिला जुला रेस्पान्स

आम मुस्लिम भी तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर नाराज नजर आए. कई मुस्लिमों ने तैश में प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया. हालांकि कुछ मुस्लिम तमन्ना मलिक के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं. बुर्को को धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते हैं. ये उनका अपना है क्या पहनते हैं. कई मुस्लिम महिलाएं साड़ी भी पहनती हैं. तमन्ना अपने पहनावे को लगातार अपना रही हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है. तमन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रही हैं.

कौन है तमन्ना ?

तमन्ना असमोली थाना क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई के रहने वाले यामीन की बेटी हैं. तमन्ना मलिक ने भगवान भोलेनाथ से अपने पसंद के युवक से शादी कराने की मन्नत मांगी थी. दरअसल, तीन साल पहले तमन्ना ने अपने ही गांव के रहने वाले अमन के साथ लव मैरिज की. तमन्ना केक दो बेटे आर्यन और यक्ष हैं. तमन्ना का कहना है कि हमने भोलेनाथ से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी होने की मन्नत मांगी थी, जिसके पूरी होने पर वह कांवड़ लेकर आ रही हूं. मन्नत पूरी होने क बाद वह कांवड लेने गईं.

