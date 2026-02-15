Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3110179
Zee UP-UttarakhandSambhal

कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बदनपुर बस्सी गांव की रहने वाली तमन्ना मलिक इन दिनों चर्चा में हैं. वह हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली हैं. उनके पक्ष में लोग और विरोध में भी हैं...

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

संभल/सुनील सिंह: यूपी के संभल की मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ में हरिद्वार से गंगाजल लाने पर शुरू हुआ घमासान थम नहीं रहा है. संभल के मौलाना तमन्ना मलिक पर बुरी तरह बिफरे नजर आ रहे हैं.  बुर्के पहनकर कांवड़ में गंगाजल लेकर आने वाली मुस्लिम तमन्ना मलिक को RSS की महिला बता रहे हैं जिसे ट्रेनिंग के बाद बुर्का पहनाकर कांबड लेकर भेजा गया है.

क्या है मौलानाओं का तर्क
मौलाना तर्क दे रहे हैं कि यदि महिला मुस्लिम है ..लेकिन हिंदू से शादी की है तो महिला मुस्लिम नहीं रही. मौलाना शिव भक्त तमन्ना मलिक के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से भी नहीं चूक रहे हैं.  मौलाना साफ ऐलान कर रहे है वह कुछ भी पहनकर कांवड़ लेने जाए. हमें कोई सरोकार नहीं और वह हमारे समाज की नहीं है. 

तमन्ना के खिलाफ की FIR मांग
मुस्लिम मांग कर रहे है  कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमन्ना ने कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन किया है या नहीं. उसकी शादी हिन्दू युवक से रजिस्टर्ड है या नहीं. अगर नहीं है तो तमन्ना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए. कई लोगों का कहना है कि कांवड़िए की सेवा कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है. अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो बुर्क की कोई जरुरत नहीं है. ये किसी तरह की साजिश नजर आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिला जुला रेस्पान्स
आम मुस्लिम भी तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर नाराज नजर आए. कई मुस्लिमों ने तैश में प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया. हालांकि कुछ मुस्लिम तमन्ना मलिक के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं. बुर्को को धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते हैं. ये उनका अपना है क्या पहनते हैं. कई मुस्लिम महिलाएं साड़ी भी पहनती हैं. तमन्ना अपने पहनावे को लगातार अपना रही हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है. तमन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रही हैं.

कौन है तमन्ना ?
तमन्ना असमोली थाना क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई के रहने वाले यामीन की बेटी हैं. तमन्ना मलिक ने भगवान भोलेनाथ से अपने पसंद के युवक से शादी कराने की मन्नत मांगी थी. दरअसल, तीन साल पहले तमन्ना ने अपने ही गांव के रहने वाले अमन के साथ लव मैरिज की. तमन्ना केक दो बेटे आर्यन और यक्ष हैं. तमन्ना का कहना है कि हमने भोलेनाथ से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी होने की मन्नत मांगी थी, जिसके पूरी होने पर वह कांवड़ लेकर आ रही हूं. मन्नत पूरी होने क बाद वह कांवड  लेने गईं.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Sambhal Muslim Woman Kanwar YatraTamanna Malik Kanwar

Trending news

Sambhal Muslim Woman Kanwar Yatra
कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....
Naseemuddin Siddiqui
पश्चिम यूपी के लिए अखिलेश की बड़ी चाल, साइकिल की सवारी करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी
uttarakhand weather update
फरवरी में ही तपने लगे पहाड़:चटख धूप के साथ पारा 20°C के पार,कब मिलेगी गर्मी से राहत?
Mahshivratri 2026
बम-बम भोले की गूंज से गुंजायमान हुआ यूपी: लखनऊ-कानपुर-काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब
codeine cough syrup
'सपा' कनेक्शन?कोडिन रैकेट में अमित यादव की गिरफ्तारी से खलबली,लाखों बोतलें बेची गईं!
up breaking news
UP Breaking News Live: देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, प्रयागराज में माघ मेले का समापन आज, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Rudrapur latest news
होटल में खाने के नहीं होते थे पैसे... मुख्यमंत्री धामी ने बताया रोचक किस्सा
Bahraich latest News
बहराइच में अचानक सड़क पर आए हाथी के हमले से बाइक सवार महिला की मौत, दो बेटे घायल
noida Latest News
नोएडा में डंके की चोट पर बिजली चोरी! करोड़ों का नुकसान, सिस्टम पर उठे सवाल
gorakhpur latest news
गोरखपुर की मई 2026 तक बदल जाएगी चाल! 28 करोड़ की लागत से बन रहा ताल रिंग रोड