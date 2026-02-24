Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3120705
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल में इस बार भी नहीं लगेगा नेजा मेला, जानें कौन था सालार मसूद गाजी जिसकी याद में लगता है यह मेला

Sambhal Neza Mela and Salar Masud Ghazi: उत्तर प्रदेश के संभल में सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इसबार भी नहीं लगेगा.आइये जानते हैं कौन था सालार मसूद गाजी ?

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सालार मसूद गाजी और सोमनाथ मंदिर से रिश्ता ?
सालार मसूद गाजी और सोमनाथ मंदिर से रिश्ता ?

संभल न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सैय्यद सालार मसूद गाजी की याद में होली के बाद आयोजित होने वाला नेजा मेला इस वर्ष भी नहीं लगेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेजा मेला कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले को निचली अदालत में दायर करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद मेले के आयोजन पर संशय खत्म हो गया है और फिलहाल इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, नेजा मेला कमेटी ने मेले के आयोजन की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.हालांकि अदालत ने इसे सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित पक्ष पहले निचली अदालत का रुख करे. गौरतलब है कि कमेटी ने कोर्ट से अनुमति मिलने से पहले ही 10 मार्च को नेजा का झंडा लगाने का ऐलान कर दिया था, जिससे प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई थी.

पिछले वर्ष भी लगा था रोक 
पिछले वर्ष जिला प्रशासन ने संभल नगर पालिका परिषद परिसर में लगने वाले इस मेले पर रोक लगा दी थी. प्रशासन का कहना था कि कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. इस निर्णय के बाद से ही मेला आयोजन को लेकर विवाद बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थे सालार मसूद गाजी?
इतिहास के मुताबिक, सैय्यद सालार मसूद गाजी को महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति बताया जाता है. महमूद गजनवी वही शासक था जिसने 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला कर लूटपाट की थी.कहा जाता है कि सालार मसूद ने भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभियान चलाए. 1033 ईस्वी में बहराइच में उसका सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ. 21 राजाओं की संयुक्त सेना के साथ हुई भीषण लड़ाई में सालार मसूद मारा गया. बहराइच में उसकी कब्र बताई जाती है, जिसे बाद में दरगाह का रूप दिया गया और वहां मेला लगने की परंपरा शुरू हुई.

संभल में क्यों खास है नेजा मेला?
संभल जिले में यह नेजा मेला होली के बाद आयोजित किया जाता रहा है.वर्षों से यह आयोजन स्थानीय परंपरा का हिस्सा रहा, लेकिन बीते कुछ समय से इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद बढ़ गए हैं. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं हो सकेगा

यह भी पढ़ें : Lalitpur Accident: तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, इंदौर जा रही स्लीपर बस
 

TAGS

Sambhal news

Trending news

Haldwani news
19 महीने की बेबी मेहर का कमाल, 1 मिनट 40 सेकेंड में दिए 25 सवाल के जवाब; रचा इतिहास
Lalitpur Accident
तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, 3 की मौत, इंदौर जा रही थी स्लीपर बस
up breaking news
UP Breaking News Live: सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन, हाईकोर्ट में कई बड़ी सुनवाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
मुनस्यारी बनी छोटा स्विट्जरलैंड, बर्फबारी से जमी झीलें-झरने,पहाड़ों में फिर लौटी ठंड
meerut fire
मेरठ में दो घंटे तक धधकता रहा कारोबारी का मकान,5 मासूम समेत 6 लोगों की जलकर मौत
Pooja Pal
'मुलायम पुत्र राज करेगा' गाने पर पूजा पाल का तंज, सपा के 'असली चेहरे' को किया बेनकाब
Lucknow latest news
लखनऊ शराब कारोबारी हत्याकांड: बेटे ने ही पिता का सिर काटकर धड़ ड्रम में भरा
UP News
सिंगापुर मॉडल बदलेगा UP की तस्वीर! जेवर एयरपोर्ट के लिए तैयार होगी ग्लोबल लेवल टीम
UP News
ग्रीन एनर्जी में यूपी की छलांग, जीएससी ग्रीन्स करेगा 8000 करोड़ का निवेश
Bundelkhand Weather Today
होली से पहले तपने लगा बुंदेलखंड! फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी