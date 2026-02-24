संभल में इस बार भी नहीं लगेगा नेजा मेला, जानें कौन था सालार मसूद गाजी जिसकी याद में लगता है यह मेला

Sambhal Neza Mela and Salar Masud Ghazi: उत्तर प्रदेश के संभल में सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इसबार भी नहीं लगेगा.आइये जानते हैं कौन था सालार मसूद गाजी ?
संभल न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सैय्यद सालार मसूद गाजी की याद में होली के बाद आयोजित होने वाला नेजा मेला इस वर्ष भी नहीं लगेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेजा मेला कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले को निचली अदालत में दायर करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद मेले के आयोजन पर संशय खत्म हो गया है और फिलहाल इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.
जानें क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, नेजा मेला कमेटी ने मेले के आयोजन की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.हालांकि अदालत ने इसे सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित पक्ष पहले निचली अदालत का रुख करे. गौरतलब है कि कमेटी ने कोर्ट से अनुमति मिलने से पहले ही 10 मार्च को नेजा का झंडा लगाने का ऐलान कर दिया था, जिससे प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई थी.
पिछले वर्ष भी लगा था रोक
पिछले वर्ष जिला प्रशासन ने संभल नगर पालिका परिषद परिसर में लगने वाले इस मेले पर रोक लगा दी थी. प्रशासन का कहना था कि कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. इस निर्णय के बाद से ही मेला आयोजन को लेकर विवाद बना हुआ है.
कौन थे सालार मसूद गाजी?
इतिहास के मुताबिक, सैय्यद सालार मसूद गाजी को महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति बताया जाता है. महमूद गजनवी वही शासक था जिसने 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला कर लूटपाट की थी.कहा जाता है कि सालार मसूद ने भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभियान चलाए. 1033 ईस्वी में बहराइच में उसका सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ. 21 राजाओं की संयुक्त सेना के साथ हुई भीषण लड़ाई में सालार मसूद मारा गया. बहराइच में उसकी कब्र बताई जाती है, जिसे बाद में दरगाह का रूप दिया गया और वहां मेला लगने की परंपरा शुरू हुई.
संभल में क्यों खास है नेजा मेला?
संभल जिले में यह नेजा मेला होली के बाद आयोजित किया जाता रहा है.वर्षों से यह आयोजन स्थानीय परंपरा का हिस्सा रहा, लेकिन बीते कुछ समय से इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद बढ़ गए हैं. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं हो सकेगा
