संभल में NIA बड़ी कार्रवाई की तैयारी में, नामी दरगाह के मुतवल्ली सैयद शाहिद मियां रडार पर, अकूत संपत्ति का विदेशी कनेक्शन!

सुनील सिंह/संभल: संभल जनपद में दरगाह जनेटा शरीफ के मुस्लिम धर्मगुरु और मुतवल्ली सैयद शाहिद मियां एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पहले अवैध अस्पताल संचालन और सरकारी तालाब पर कब्जे के मामलों में घिरे शाहिद मियां अब एक नए विवाद में फंस गए हैं. खाड़ी देशों से अवैध धन अर्जित कर भारी संपत्ति जुटाने की शिकायत के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन्हें और उनके दो बेटों सहित चार लोगों को अपने रडार पर ले लिया है.

NIA ने संपत्ति पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक, NIA ने संभल के एसपी कृष्ण विश्नोई को आधिकारिक पत्र भेजकर शाहिद मियां और उनके परिवार से जुड़े संपत्ति विवरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायत जनेटा गांव के मोहम्मद जावेद द्वारा NIA के लखनऊ स्थित रीजनल ऑफिस को भेजी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शाहिद मियां ने खाड़ी देशों से अवैध तरीके से धन मंगवाकर करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है.

आरोपों पर शाहिद मियां का जवाब

जब ज़ी मीडिया की टीम जांच के बीच दरगाह पहुंची और शाहिद मियां से बातचीत की, तो वे बेहद नाराज़ दिखे. उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि “हालात बदले हुए हैं, और कुछ लोग इन्हीं हालात का फायदा उठाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वे केवल लोगों की खिदमत और दुआओं के जरिये समाज की सेवा कर रहे हैं."

शाहिद मियां पर पहले भी संपत्ति मामले में FIR

उधर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच कई स्तरों पर चल रही है और परिवार द्वारा अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है. इससे पहले भी शाहिद मियां के खिलाफ दरगाह परिसर में अवैध अस्पताल चलाने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग एफआईआर दर्ज करा चुका है, जबकि सरकारी तालाब पर कब्जे का मामला भी जांच में हैक.

NIA की कार्रवाई से इलाके में सनसनी

NIA की कार्रवाई की खबर फैलते ही जनेटा गांव और चंदोसी क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है. लोग इसे इलाके की अब तक की सबसे संवेदनशील जांचों में से एक मान रहे हैं.

