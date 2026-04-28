संभल में मिठाई खाते ही अस्पताल पहुंचे 100 से ज्यादा बाराती, शादी की दावत बनी 'आफत'

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम जैसी स्थिति में बदल गईं, जब दावत में शामिल हुई मिठाई खाने से 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बीमार लोगों को आनन-फानन में नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

जानें क्या मामला ?

दरअसल, यह मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के मोलनपुर धर्मपुर गांव का है. जानकारी के अनुसार, गांव में एक शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमान और ग्रामीण शामिल हुए थे. दावत के दौरान लोगों ने बड़े चाव से मिठाई खाई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उल्टी, दस्त और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी. एक ही परिवार के करीब 14 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, गंभीर रूप से बीमार हो गए.

अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे बीमारों की संख्या बढ़ने लगी, गांव में हड़कंप मच गया.निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से पीड़ितों को रजपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और आसपास के निजी अस्पतालों में ले जाया गया. मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंचने के कारण अस्पतालों में बेड कम पड़ गए और स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती करनी पड़ी. चिकित्सकों के अनुसार, शुरुआती लक्षणों से यह फूड प्वाइजनिंग का मामला लग रहा है.

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खाद्य विभाग की कार्रवाई और नमूने

फूड प्वाइजनिंग की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम हरकत में आ गई. टीम ने तुरंत मोलनपुर धर्मपुर गांव पहुंचकर उस मिठाई के नमूने लिए, जिसे खाने के बाद लोग बीमार हुए थे. टीम ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और दावत के दौरान परोसे गए भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली. अधिकारियों का कहना है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम गांव में भी तैनात की गई है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके. डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उपचार जारी है.

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