'विरोधियों को फंसाने के लिए', बेटे ने रची मां की हत्या की साजिश! दो महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sambhal News: संभल में दो महीने पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के सगे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या की और विरोधियों को फंसाने की साजिश रची.

 

 

Feb 26, 2026, 11:57 AM IST
'विरोधियों को फंसाने के लिए', बेटे ने रची मां की हत्या की साजिश! दो महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल और मुरादाबाद की संयुक्त पुलिस टीम ने दो महीने तक चली गहन जांच के बाद एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है. बबराला थाना क्षेत्र के पहलवाड़ा गांव में दो महीने पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के सगे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या की और विरोधियों को फंसाने की साजिश रची.

जानिए पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा कृष्ण विश्नोई के निर्देशन में गठित संभल और मुरादाबाद जिले की संयुक्त पुलिस टीम ने किया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर पूछताछ के आधार पर गहन जांच की गई. जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे, जिससे शक की सुई मृतका के बेटे की ओर घूम गई. 

अवैध तमंचे से की मां की हत्या
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी, जो ग्राम प्रधान का पति है,  अवैध तमंचे से अपनी मां को गोली मारी थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह गांव की रंजिश और राजनीतिक विरोध के चलते अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था.

विरोधियों को फंसाने के लिए रचा ड्रामा
खबर के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने ग्रामीणों को उकसाकर थाने के सामने शव रखकर जाम लगवाया था. उसने आरोप लगाया था कि उसके विरोधियों ने उसकी मां की हत्या की है. उस समय गांव में भारी तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया गया था. हालांकि पुलिस ने जल्दबाजी में कोई कदम न उठाते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच की.

पहलवाड़ा गांव में मचा था हड़कंप
यह वारदात पहलवाड़ा गांव में हुई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. अब पुलिस खुलासे के बाद गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और यदि कोई अन्य व्यक्ति संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

