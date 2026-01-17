Advertisement
Sambhal News: दो हैवानों की हैवानित! 3500 मुर्गे-मुर्गियां जिंदा जला डाले, सो रहे बुजुर्ग ने जैसे-तैसे बचाई जान

Sambhal Crime News: संभल जिले में एक मुर्गी फार्म में अचानक आग भड़क गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिसमें 3500 मुर्गे और मुर्गियां जलकर खाक हो गईं. पीड़ित मुर्गी फार्म संचालक ने पड़ोसी गांव के दो लोगों पर आपसी रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी घटना...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:41 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित बहजोई थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात एक मुर्गी फार्म धू-धूकर जलने लगा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिसने भी ये नजारा देखा वह दहशत से भर गया. आग इतनी भयावह थी कि 3500 मुर्गे-मुर्गियां उसमें जलकर खाक हो गए. जबकि 700 देसी अंडे और दो कुत्ते भी इस आग में जल गए. 

कड़ी मशक्कत से बुझी आग
शोर मचाने और आग की लपटों को देखकर मौके पर पहुंचे लोगों ने जेनरेटर चलाकर सबमर्सिबल से करीब एक घंटे पानी चलाया. फिर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया. इस अग्निकांड से मुर्गी फार्म संचालक को बड़ा नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि करीब 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. 

दो लोगों पर आग लगाने का आरोप
पीड़ित मुर्गी फार्म संचालक ने पड़ोसी गांव के दो लोगों पर आपसी रंजिश के चलते मुर्गी फार्म में आग लगाने का आरोप लगाया है. सुलेंद्र कश्यप का कहना है कि गुरुवार को देर शाम को मुर्गा फार्म को बंदकर चाचा महेंद्र कश्यप को सुला दिया था. तभी देर रात करीब 9:30 बजे दो युवकों ने मुर्गी फार्म में आग लगा दी.

मामलू कहासुनी और झगड़ा
इन युवकों से 15 दिन पहले मामूली कहासुनी और झगड़ा हो गया था. महेंद्र कश्यप ने बड़ी मुश्किल से मुर्गा फार्म का गेट तोड़कर बाहर निकलकर जान बचाई. हालांकि, वह मामूली रूप से झुलस गए हैं. घायल को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया है. मुर्गी फार्म संचालक ने पुलिस को दो युवकों के नामजद हुए तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है. 

घटना की जांच में जुटी पुलिस
जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. कोतवाली प्रभारी संत कुमार सिंह का कहना है कि गांव सिंहपुर में मुर्गा फार्म में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर मामले की जांच पड़ताल की है.उधर, पीड़ित नुकसान से बेहद परेशान हैं और पुलिस से इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

