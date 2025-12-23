यूपी में सर्दी का सितम बढ़ा, बलरामपुर, गोंडा और वाराणसी सहित कई जिलों में स्कूल बंद

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: दो पश्चिमी विक्षोभ के एक साथ एक्टिव होने और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते यूपी के कई जिलों में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है. बीते कुछ दिनों से जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह- शाम के समय घना कोहरा छाया रहने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. खासकर स्कूली बच्चों को सुबह के समय ठंड और कोहरे में स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. कई अभिभावकों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जताई जा रही है. ठंड और कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है. ऐसे हालात में छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा माना जा रहा है, इन्ही सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है.

24 से 26 दिसंबर तक स्कूल बंद

जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि बढ़ती ठंड और सुबह को कोहरे को ध्यान में रखते हुए कक्षा एक से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे. जिलाधिकारी बलरामपुर विपिन कुमार जैन ने जनपद के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है.

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहें.

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है. फिलहाल जिले में बढ़ती ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है.

गोंडा में भी 26 दिसंबर तक स्कूल बंद

गोंडा में भी कड़ाके की ठंड और शीत लहर को लेकर प्रशासन ने 26 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालय की छुट्टी का निर्देश जारी किया है. डीएम का आदेश है कि अवकाश के दौरान शिक्षक स्कूल में रहकर SIR की प्रक्रिया को पूरा करें.

वाराणसी और संभल में भी स्कूल बंद

वाराणसी में भीषण ठण्ड व शीतलहर के चलते DM ने 25 दिसंबर तक कक्षा पांच तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है. हालांकि इस दौरान शैक्षणिक स्टाफ निर्वाचन कार्यों के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे. संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने शीतलहर के मद्देनजर नर्सरी से इंटरमीडिएट के स्कूलों का 2 दिन का अवकाश घोषित किया.

