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5वीं के छात्रों ने की दरिंदगी! साथी के प्राइवेट पार्ट में घुसाया पेन, संभल के सरकारी स्कूल में खौफ का मंजर

Sambhal news: सरकारी स्कूल के तीन छात्रों पर आरोप है कि साथी छात्र को जबरन खेत में ले गए. वहां हाथ पैर पकड़कर प्राइवेट पार्ट में पेन घुसा दिया. छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:14 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

सुनील सिंह/संभल: संभल में सरकारी प्राइमरी स्कूल में पांचवीं कक्षा के 3 नाबालिग छात्रों की साथी छात्र के साथ मामूली कहासुनी होने पर हैवानियत का आरोप लगा है. पांचवीं कक्षा के छात्रों पर साथी छात्र को जबरन खेत में ले जाकर छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेन डालने का आरोप लगा है. पीड़ित छात्र को नाजुक हालत में इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

यह है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला बनियाठेर थाना इलाके के गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल का है. बताया जा रहा है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा पांचवीं में पढ़ने वाले पीड़ित छात्र की कक्षा में साथी छात्र के अचानक कोहनी लग गई थी. इसके बाद पीड़ित छात्र और आरोपी छात्र के बीच कक्षा में ही मारपीट हो गई. इसके बाद शिक्षकों ने पीड़ित और आरोपी छात्र को समझा बुझाकर गांव भेज दिया था. 

प्राइवेट पार्ट में पेन घुसाया 
बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने अपने दो अन्य साथी छात्रों के साथ पीड़ित छात्र को स्कूल के बाहर पकड़ लिया. पीड़ित छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि तीनों छात्र पीड़ित छात्र को जबरन पकड़कर स्कूल से कुछ दूरी पर खेत में ले गए और खेत में छात्र को उल्टा लिटाकर उसके हाथ और पैरों पर खड़े हो गए. इसके बाद एक छात्र ने पीड़ित छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेन घुसेड़ दिया. इससे छात्र की हालत बिगड़ गई. आरोपी छात्र पीड़ित छात्र को खेत में छोड़कर भाग गए. 

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प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज 
पीड़ित छात्र किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी. परिजनों ने पीड़ित छात्र की हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, हॉस्पिटल में भर्ती पीड़ित छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेन डालने से आंत क्षतिग्रस्त बताई जा रही है. पीड़ित छात्र का ऑपरेशन किया गया है. पीड़ित छात्र के परिजनों ने नाबालिग छात्रों की करतूत के पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. पुलिस आरोपी तीनों छात्रों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है. 

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