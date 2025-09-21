अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी ने 'संभल फाइल्स' पर शुरू किया काम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2931678
Zee UP-UttarakhandSambhal

अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी ने 'संभल फाइल्स' पर शुरू किया काम

Sambhal Files Movie: उदयपुर फाइल्स से सुर्खियों में आए निर्माता अमित सोनी अब संभल के दंगों पर फिल्म बनाने जा रहे हैं. रविवार को नैमिषारण्य में दर्शन को पहुंचे अमित सोनी ने फिल्म को लेकर कई बड़े बयान दिये. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 21, 2025, 09:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी ने 'संभल फाइल्स' पर शुरू किया काम

सुनील सिंह/सीतापुर: ‘उदयपुर फाइल्स’ से सुर्खियों में आए फिल्म निर्माता अमित जानी ने अब एक नई फिल्म का ऐलान किया है. रविवार को नैमिषारण्य स्थित क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर पहुंचे अमित जानी ने स्पष्ट किया कि उनकी अगली फिल्म का विषय संभल के दंगे होंगे. उन्होंने कहा कि 1973, 1976 और 1978 में हुए दंगों की परतें खोलकर सामने लाई जाएंगी.

जानी ने कहा कि, “संभल फाइल्स” सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि यहां की अनकही कहानियों का सच होगी. स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और शूटिंग संभल में ही की जाएगी. फिल्म का आधिकारिक नाम पोस्टर रिलीज के समय सामने आएगा.

“संभल में भी वही हुआ, जो कश्मीर और बंगाल में”
अमित जानी ने कहा कि संभल की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं. जैसे कश्मीर और बंगाल में हिंसा और विस्थापन हुआ, वैसा ही यहाँ भी हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि “डेमोग्राफी क्यों बदलती है, कौन लोग इसकी वजह बनते हैं और क्यों बेगुनाहों को घर से निकालकर मारा जाता है?”. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर भी उन्हें धमकियां मिली थीं, अब भी मिल रही हैं. “राम मंदिर और जनजागरण की बात करने वाले को धमकियां मिलती ही हैं. लेकिन डरकर घर बैठने वाले नहीं हैं. जहाँ 15% आबादी है, वहाँ भी जाएंगे, जहाँ 2% हैं वहाँ भी.”

सुरक्षा पर उठाए सवाल
जानी ने संभल में बन रहे कल्कि धाम की सुरक्षा पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि संभल में सिर्फ 15 फीसद हिंदू हैं, यहां संवारे जा रहे तीर्थस्थलों की सुरक्षा कौन करेगा. उन्होंने कहा कि संभल के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा काशी के विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राममंदिर की तर्ज पर की जानी चाहिये. अमित जानी ने कहा कि 1947 में पूरा देश आजाद हुआ लेकिन संभल को आक्रांताओं से आजादी नहीं मिली.  

जल्द शुरू होगा फिल्मांकन
निर्माता ने कहा कि फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं होगी, बल्कि इतिहास को दोबारा याद दिलाने का प्रयास होगी. उन्होंने साफ किया कि “संभल फाइल्स” उन सच्चाइयों को सामने लाएगी जिन्हें लोग भूल चुके हैं.

कुल मिलाकर, ‘संभल फाइल्स’ न सिर्फ एक फिल्म, बल्कि बहस और सवालों का नया अध्याय बनने जा रही है. 

ये भी पढ़ें: विदाई पर भी दिखा अनुज चौधरी का सिंघम स्‍टाइल! घोड़ा बग्‍गी पर चढ़ने से किया मना, इस गाड़ी से हुए रवाना

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

sambhal riotsAmit Jani New Movie

Trending news

sambhal riots
अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी बना रहे 'संभल फाइल्स'
kanpur latest news
कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने
mirzapur news
पितृपक्ष पर मिर्जापुर के रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब, भगवान राम ने यहीं किया
ghazipur news
मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हिस्ट्रीशीटर घोषित
Hapur Latest News
हापुड़-मुरादाबाद रेल लाइन पर बनेगा नया अंडर पास, अटूटा फाटक होगा बंद, खत्म होगा जाम
Deoria news
देवरिया में तालाब बना मौत का कुंड, दो मासूमों ने गंवाई जान,इकलौते बेटे की मौत
Ayodhya news
रविकिशन केवट, मनोज तिवारी बनेंगे बाली, अयोध्या की रामलीला कल से, जानिए कहां देखें
Lalitpur news
बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता ने दी जान, पुलिस पर गंभीर आरोप
balrampur news
यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति
Varanasi News
वाराणसी में खुलेगा नारी सेंटर,महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का होगा बुरा हश्र
;