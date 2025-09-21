अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी ने 'संभल फाइल्स' पर शुरू किया काम

सुनील सिंह/सीतापुर: ‘उदयपुर फाइल्स’ से सुर्खियों में आए फिल्म निर्माता अमित जानी ने अब एक नई फिल्म का ऐलान किया है. रविवार को नैमिषारण्य स्थित क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर पहुंचे अमित जानी ने स्पष्ट किया कि उनकी अगली फिल्म का विषय संभल के दंगे होंगे. उन्होंने कहा कि 1973, 1976 और 1978 में हुए दंगों की परतें खोलकर सामने लाई जाएंगी.

जानी ने कहा कि, “संभल फाइल्स” सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि यहां की अनकही कहानियों का सच होगी. स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और शूटिंग संभल में ही की जाएगी. फिल्म का आधिकारिक नाम पोस्टर रिलीज के समय सामने आएगा.

“संभल में भी वही हुआ, जो कश्मीर और बंगाल में”

अमित जानी ने कहा कि संभल की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं. जैसे कश्मीर और बंगाल में हिंसा और विस्थापन हुआ, वैसा ही यहाँ भी हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि “डेमोग्राफी क्यों बदलती है, कौन लोग इसकी वजह बनते हैं और क्यों बेगुनाहों को घर से निकालकर मारा जाता है?”.

उन्होंने बताया कि ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर भी उन्हें धमकियां मिली थीं, अब भी मिल रही हैं. “राम मंदिर और जनजागरण की बात करने वाले को धमकियां मिलती ही हैं. लेकिन डरकर घर बैठने वाले नहीं हैं. जहाँ 15% आबादी है, वहाँ भी जाएंगे, जहाँ 2% हैं वहाँ भी.”

सुरक्षा पर उठाए सवाल

जानी ने संभल में बन रहे कल्कि धाम की सुरक्षा पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि संभल में सिर्फ 15 फीसद हिंदू हैं, यहां संवारे जा रहे तीर्थस्थलों की सुरक्षा कौन करेगा. उन्होंने कहा कि संभल के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा काशी के विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राममंदिर की तर्ज पर की जानी चाहिये. अमित जानी ने कहा कि 1947 में पूरा देश आजाद हुआ लेकिन संभल को आक्रांताओं से आजादी नहीं मिली.

जल्द शुरू होगा फिल्मांकन

निर्माता ने कहा कि फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं होगी, बल्कि इतिहास को दोबारा याद दिलाने का प्रयास होगी. उन्होंने साफ किया कि “संभल फाइल्स” उन सच्चाइयों को सामने लाएगी जिन्हें लोग भूल चुके हैं.

कुल मिलाकर, ‘संभल फाइल्स’ न सिर्फ एक फिल्म, बल्कि बहस और सवालों का नया अध्याय बनने जा रही है.

