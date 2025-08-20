रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद, जानें क्यों लिया गया फैसला?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889361
Zee UP-UttarakhandSambhal

रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद, जानें क्यों लिया गया फैसला?

Sambhal News: रेलवे के रेल प्रशिक्षण संस्थान में रेल कर्मचारियों के कर्मयोगी ट्रेनिंग कोर्स में रामचरितमानस के जामवंत-हनुमान संवाद प्रसंग को शामिल किया गया है. यह संवाद रेलकर्मियों को नियमानुसार और व्यावहारिक कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु जोड़ा गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jāmvanta Hanumān dialogue
Jāmvanta Hanumān dialogue

Sambhal News/सुनील सिंह: यूपी की सियासत में बजरंग बली की एंट्री के बाद अब रेलवे में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई है. रेलवे ने अपने कर्मचारियों को उनकी आंतरिक और पद की शक्तियों का बोध कराने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण कोर्स तैयार किया है. इसमें रामचरितमानस के जामवंत-हनुमान संवाद को शामिल किया गया है. यही नहीं, कर्मचारियों को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए योग भी कराया जा रहा है.

विभाग की सुधरेगी  छवि
संभल जनपद के चंदौसी में उत्तर रेलवे के सबसे बड़े रेल प्रशिक्षण संस्थान की प्रधानाचार्य (IRTS) अंजू सिंह ने जानकारी दी कि रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण कोर्स तैयार किया गया है. इस कोर्स में रामायण के जामवंत-हनुमान संवाद को शामिल किया गया है. यह प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनकी आंतरिक और पद की शक्तियों का समन्वय करने में मदद करेगा, जिससे विभाग की छवि सुधरेगी.

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को व्यावहारिक और नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना है. इस प्रशिक्षण से "विकसित भारत" की कल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी.

क्यों लिया गया फैसला?
दरअसल, रामचरितमानस में जामवंत हनुमान को उनकी आंतरिक शक्ति का स्मरण कराते हैं, जो हर व्यक्ति में निहित होती है. इसी भाव से तैयार की गई यह मोटिवेशन ट्रेनिंग रेलकर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ाएगी और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे. यह संवाद कर्मचारियों को प्रेरित करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और कार्य को समर्पण भाव से करें.

जामवंत-हनुमान संवाद की एनिमेशन शॉर्ट फिल्म
रेल कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए रेल प्रशिक्षण संस्थान के दो अनुदेशकों को दिल्ली में पांच  दिन का विशेष राष्ट्रीय कर्मयोगी कोर्स कराया गया. साथ ही, जामवंत-हनुमान संवाद की एनिमेशन शॉर्ट फिल्म भी रेल विभाग ने तैयार की है, जिसे क्लास में LED स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, रेलकर्मियों को फिट रखने के लिए योगाभ्यास भी कराया जा रहा है.

और पढे़ं:  अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक,  जानें क्या मऊ में नहीं होगा उपचुनाव?

TAGS

Sambhal newsindian railway

Trending news

Sambhal news
रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद
Kanpur News
अश्लील किताबें छपवाईं, मंडप से उठाने...कानपुर में बेनकाब हुए अखिलेश दुबे के काले राज
kaushambi news
लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक
Uttarakhand Panchayat Election 2025
उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कैसे लहराया BJP का परचम, जीत लिए 12 में से 11 जिले...
CM Yogi Adityanath
किसानों को न हो परेशानी..खाद कालाबाजारी पर CM योगी सख्त,अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Rabies Death From Dog Saliva
कुत्ते के काटने ही नहीं..चाटने से भी जा सकती है जान,बदायूं में हैरान करने वाला मामला
bulandshahr news
छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद
Shahjahanpur News
UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान
Meerut News
कुख्यात कालू और गोलू गैंग के बीच गैंगवार, घंटेभर चली ताबड़तोड़ फायरिंग
;