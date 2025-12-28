Advertisement
संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन पर कब्जे की जांच तेज ! प्रशासन ने उतारी 22 लेखपालों की विशेष टीम

Sambhal Mosque News: संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन पर विशेष समुदाय के अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है. यहां पर पिछले 25 वर्षों में विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर अवैध मकान और दुकान बना लिए हैं

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:02 AM IST
संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन पर कब्जे की जांच तेज ! प्रशासन ने उतारी 22 लेखपालों की विशेष टीम

संभल न्यूज/सुनील सिंह:उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन पर विशेष समुदाय के अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है. नॉन Z . A श्रेणी की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर राजस्व विभाग के 22 लेखपालों की टीम बनाई गई है. लेखपालों की यह टीम राजस्व विभाग के अधिकारयों के साथ 30 दिसंबर को मौके पर जाकर 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच पड़ताल और पैमाईश कर अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित करने की कार्यवाही करेगी

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल यह मामला संभल के विवादित जमीन से जोड़ कर देखा जा रहा है जहां पर 30 दिसंबर की कार्यवाही के लिए प्रशासन के अधिकारीयों ने 8 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर रह रहे लोगों के साथ कोतवाली में बैठक भी की है. संभल में 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों के अवैध निर्माण का मामला सदर कोतवाली इलाके की सुर्खियों में चल रही. जो विवादित जामा मस्जिद के पास का है.

 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी 
जानकारी के अनुसार, श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी ने जिला धिकारी राजेंद्र पेंसिया से 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. प्रशासन की शुरुआती जांच पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है. विवादित जामा मस्जिद के पास नॉन Z A श्रेणी की यह 8 बीघा जमीन 1980 तक खाली थी. जिस पर विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया

24 नवंबर को हुए दंगे में क्या हुआ था 
बता दे कि विवादित जामा मस्जिद के समीप 8 बीघा जमीन पर बने इन्हीं अवैध मकान और दुकानों की छत से 24 नवंबर को हुए दंगे के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी. फिलहाल अब इस 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच शुरू किए जाने के मामले से उक्त जमीन पर बनाए गए अवैध मकानों में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है.

22 लेखपालों की टीम बनाई 
इस जमीन पर अवैध कब्जे की जांच पड़ताल और पैमाईश के लिए 22 लेखपालों की टीम बनाई गई. 30 दिसंबर को तहसील प्रशासन की टीम अवैध कब्जे की जांच पड़ताल कर अवैध मकान और दुकानों की करेगी चिह्नित

