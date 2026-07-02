संभल में 100 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा, सहायक नगर आयुक्त गिरफ्तार

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संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन को हड़पने के एक बड़े मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें अधिकारियों और भू-माफियाओं ने मिलकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के तख्त गुसाईं गांव का है. आरोप है कि जब आरोपी राजकुमार संभल नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और सरकारी जमीन को भू-माफिया सईदुल रहमान और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी पट्टों के जरिए आवंटित कर दिया. इसके बाद, उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया.
एसपी कृष्ण विश्नोई का 'सिंघम' एक्शन
इस बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद, एसपी कृष्ण विश्नोई ने इसे गंभीरता से लिया. पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि यह करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को हड़पने की एक सोची-समझी साजिश थी. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए राजकुमार समेत कुल 32 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की। इसमें भू-माफिया सईदुल रहमान, उसकी पत्नी और उसके दो बेटों के नाम भी शामिल हैं.
सहायक नगर आयुक्त की गिरफ्तारी
वर्तमान में शाहजहांपुर में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. संभल पुलिस की टीम ने उन्हें पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है. राजकुमार की गिरफ्तारी से प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
आगे की क्या है तैयारी?
मुख्य आरोपी और भू-माफिया सईदुल रहमान की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस का पूरा ध्यान उसके कुनबे और अन्य सहयोगियों पर है. पुलिस का कहना है कि इस जमीन घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सईदुल रहमान के बेटों, पत्नी और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस अब उन सभी संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है जो इस फर्जीवाड़े से जुड़ी हैं.