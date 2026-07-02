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संभल में 100 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा, सहायक नगर आयुक्त गिरफ्तार

Sambhal News : संभल जिले में सरकारी जमीन को हड़पने के एक बड़े मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें अधिकारियों और भू-माफियाओं ने मिलकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:14 PM IST
संभल में 100 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा, सहायक नगर आयुक्त गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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