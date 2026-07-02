संभल में 100 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा, सहायक नगर आयुक्त गिरफ्तार

आगे की क्या है तैयारी?

मुख्य आरोपी और भू-माफिया सईदुल रहमान की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस का पूरा ध्यान उसके कुनबे और अन्य सहयोगियों पर है. पुलिस का कहना है कि इस जमीन घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सईदुल रहमान के बेटों, पत्नी और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस अब उन सभी संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है जो इस फर्जीवाड़े से जुड़ी हैं.