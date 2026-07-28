/यूपी में आफत बनी बारिश... कहीं गिरी मकान की छत, कहीं नाले में बहा मासूम, कई जिलों में रेस्क्यू जारी

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Sambhal News: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. संभल, रामपुर और मुजफ्फरनगर में बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में एक बच्चे की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक मासूम की तलाश के लिए घंटों से राहत एवं बचाव अभियान जारी है. लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन सतर्क है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं.
संभल: 10 वर्षीय बच्चे की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल
संभल जिले के कैला देवी थाना क्षेत्र के चंदन कटी मौजा गांव में बारिश से बचाव के लिए मकान की जर्जर छत पर मिट्टी डाली जा रही थी. इसी दौरान अचानक पूरी छत भरभराकर गिर गई. हादसे में पांच लोग मलबे के नीचे दब गए. ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. चार अन्य घायल गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजे गए हैं, जहां उनका इलाज जारी है.
रामपुर: तेज बहाव में खुले नाले में बहा सात साल का मासूम
रामपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच थाना गंज क्षेत्र की नई बस्ती, पहाड़ी गेट के पास दर्दनाक घटना सामने आई. घर के बाहर खेल रहा सात वर्षीय अब्दुल रहमान बारिश के पानी से उफनाए खुले नाले में गिरकर बह गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा कई घंटों से बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने खुले नालों को सुरक्षित करने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग उठाई है.
मुजफ्फरनगर: कच्चा मकान गिरा, दो लोग मलबे में दबे
मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया. हादसे के समय मकान के नीचे मौजूद दो लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, बचाव के दौरान एक अन्य युवक बिजली के तार की चपेट में आकर झुलस गया. ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।. अधिकारियों ने घटना की जांच कराने और प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है.
बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील
लगातार बारिश के चलते कई जिलों में कच्चे मकानों, जलभराव और तेज बहाव वाले नालों का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से जर्जर भवनों से दूर रहने, बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों में अकेले न जाने देने और खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव दल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.